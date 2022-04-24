Çılgınlar gibi gıda stokluyorlar! Murat Akan 'Uyarıyorum' diyerek gıda savaşını başlatacak ülkeyi açıkladı

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan araştırmacı yazar Murat Akan, 'Uyarıyorum, daha kötüsüne hazır olun' başlıklı videosunda çarpıcı ifadeler kullandı.

Murat Akan, dünyadaki gıda krizinin bilinçli olarak Çin tarafından çıkarıldığını belirtti.

İşte Murat Akan'ın o sözleri:

Suni bir kıtlık oluşturmak istiyorlar. Tüm dünyada gıda savaşları başlamış durumda. Çinliler yapay kıtlıkta başrol seçildikleri için mi böyle yapıyorlar bilmiyorum. Ama son iki yıldır gıda stoku yapıyorlar. Çin Gümrük İdaresi, 2021’de sadece gıda ithalatına 98 milyar para harcadı. Bu rakam 5 yıl öncesine 10 kat artmış. Gıda ithalatına ağır önem veriyorlar. Ülkede gıda israfı yasası getirildi. Ekim ayında ise yetkililere gıda israfının önüne geçilmesi için yetki verildi. Çin ülkeyi bilerek kapatmak istiyor. Koronavirüs bahanesiyle gıda krizini başlatıyor. Neden? Çünkü Çin, küresel güçlerin pilot ülkesidir. Şangay’da yüzlerce gemi bekliyor. Tedarik zincirini tamamen koparmak istiyorlar. Çin bu oyunun bir parçası oldu. ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, Çin’in 2021 mahsul yılında dünyadaki mısır rezervlerinin yüzde 69’una, buğdayın yüzde 51’ine ve pirincin yüzde 60’ın sahip olması bekleniyor. Bu büyük bir olaydır. Gıda ve tohum yine aynı şekilde tarım ilaçları birkaç şirketinde elinde. İstedikleri oyunu oynuyorlar. Ulus devletlerin başındakiler bu oyunu bozabilir. Ama böyle bir ışık yok. Çiftçilik bitiyor. Bir gıda savaşı bekliyor. Bu yakın bir gelecekte olacak. Gıda artık bir ulusal güvenlik meselesi haline geldi. Bunu ele almak lazım. İlerleyen yıllarda bu fiyatları ciddi manada uçuracaklar.