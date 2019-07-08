'Çılgın Sedat' ölümden döndü! O anları anlattı

Şarkıcı Çılgın Sedat, Selimpaşa'da trafik kazası geçirdi.

'Çılgın Sedat' lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, ölümden döndüğü anları şöyle anlattı:

"Cumartesi gecesi Marmaraereğlisi'nden dönüyorduk. Üç tane müzisyen arkadaşımla yola çıktık. Selimpaşa çivarında birden karşıma bir araç çıktı. Kendimi feda ettim, arabam pert oldu. Şuurumu kaybettim, gözümü açtığımda ambulanstaydım. Arabamıza çarpan sürücü kaçtı ama kamera kayıtları, her şey var ortada. Beni ölüme terk etti, görgü tanıkları da var.’"