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Kadın - Aile Çilekli sorbe nasıl yapılır? Sorbe nedir?
Kadın - Aile

Çilekli sorbe nasıl yapılır? Sorbe nedir?

Süt, kaymak gibi süt ürünleri içermeden meyve, meyve püresi, su ve şekerle yapılan donuk tatlıya verilen isimdir.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 08:32:00 - 2021-11-08 08:36:36
Çilekli sorbe nasıl yapılır? Sorbe nedir?

Sorbe nedir?

Süt, kaymak gibi süt ürünleri içermeden meyve, meyve püresi, su ve şekerle yapılan donuk tatlıya verilen isimdir. Dondurma ile sorbe arasındaki temel fark dondurmanın süt ve süt ürünleri içermesidir.

Çilekli sorbe nasıl yapılır?

Her zevke hitap edebilen çeşitli meyvelerin ayrı ayrı kullanılabileceği Çilekli Sorbe tarifi.

Malzemeler

  • 500 gr çilek
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı su
  • 1 limon

Yapılışı

Su ve şekeri bir tencereye alıp karıştırın. Ocağa alıp kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakın. Çilekleri iyice yıkadıktan sonra 1 limon suyu ile birlikte rondodan geçirip püre haline getirelim. Soğuk şerbeti çileğin üzerine döküp karıştırın. Uygun bir dondurucu kabına çilekli karışımı döküp dondurucuda 6 saat kadar ara ara karıştırarak dondurun. Afiyet olsun.

 

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