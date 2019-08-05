Çilek tadında festival

Altınova Belediyesi Sermayecik Köyü 13. Geleneksel Çilek Festivali, Sermayecik Köyü Mesire Alanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festivale katılım oldukça yoğun oldu.

Altınova Belediyesi Sermayecik Köyü 13. Geleneksel Çilek Festivali’ne katılım bu yıl rekor seviyeye ulaştı.

Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Yiğit, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Gemalmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve İl Genel Meclis üyeleri, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çiftlikköy eski Belediye Başkanı Metin Dağ, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar, muhtarlar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festival, Sermayecik Köyü Muhtarı Adem Gençtav’ın selamlama konuşmasıyla devam etti.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaptığı konuşmada Sermayecik Köyü’ndeki köylülerin çalışkanlığına vurgu yaptı.

Yalova Valisi Muammer Erol ise, Yalova’nın her alan da gelişip ilerlediği gibi tarım alanında da önemi marka değerlere sahip olduğunu söyleyerek Sermayecikli üreticileri kutladı.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, markalaşan Sermayecik Çileğinin Yalova’nın tanıtımına da büyük katkı sağladığını dile getirdi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise, köylerin gelişmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Çilek Yetiştiriciliği Yarışması gerçekleştirildi. Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nün oluşturduğu komisyon, titiz çalışmalardan sonra çilek üreticileri değerlendirildi. Yarışma sonunda dereceye giren yetiştiricilere ödüllerini Vali Erol, Milletvekili Büyükgümüş ve protokol üyeleri tarafından verildi. Çilek üreticiliği yarışmasında birinciliği Ayhan Sert, ikinciliği Hayrettin Özer ve üçüncülüğü Binnur Çiftçi kazandı.

Çilek Güzellik Yarışmasında ise, yarışmaya katılan tüm çocuklar birinci ilan edildi. Ardından Çilek Yeme Yarışması, Çuval Yarışması, Yumurta Yarışması ve Halat Çekme Yarışması düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Altınova Belediyesi Sermayecik Köyü 13. Çilek Festivali, yemek ve çilek ikramıyla tamamlandı.