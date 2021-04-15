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Yaşam Çilek mevsimi hangi mevsim? Çilek hangi ayda yenir?
Yaşam

Çilek mevsimi hangi mevsim? Çilek hangi ayda yenir?

Bahar meyvesi olarak bilinen çilek, arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Yaz aylarına az bir zaman kala vatandaşlar, çilek meyvesinin mevsimini ve çileğin hangi ayda yendiğini merak etmeye başladı. Birçok faydalı özelliğiyle bilinen çilek, ilkbahar meyvelerinin vazgeçilmezidir. Peki, çilek mevsimi hangi mevsim? Çilek hangi ayda yenir?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 19:38:00 -
Çilek mevsimi hangi mevsim? Çilek hangi ayda yenir?

Bahar meyvesi olarak bilinen çilek, arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Pastalarda, meyveli yoğurtlarda, dondurmalarda ve sade olarak tüketmeyi çok sevdiğimiz çileğin mevsimi merak ediliyor.

Bahar meyvesi olan çilek, ılıman bölgelerde çok daha verimli bir meyve olarak bilinir. Ancak ortamı uygun hale getirildiğinde çilek yetiştirmek oldukça kolay hale gelir. Yaz aylarına az bir zaman kala vatandaşlar, çilek meyvesinin mevsimini ve çileğin hangi ayda yendiğini merak etmeye başladı.

Çilek mevsimi hangi mevsim? Çilek hangi ayda yenir?

İlkbaharın heyecanla beklenen meyvesi olan çilek, portakaldan bile daha fazla C vitamini içermektedir. Cildi gençleştirip, yenilediği özelliğiyle bilinen çilek meyvesi, mayıs ayında tezgahlarda yer almaya başlar.

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