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Gündem Çile bülbülüm çile! Oy verdik bile bile
Gündem

Çile bülbülüm çile! Oy verdik bile bile

Yeniakit Publisher
2024-04-13 14:24:00 -

31 Mart seçimlerinden birkaç gün sonra Marmaray Sirkeci İstasyonu’ndaki yoğunluk vatandaşı çileden çıkardı.

31 Martta İstanbul’da oyların yüzde 51.09’unu alan CHP adayı Ekrem İmamoğlu yeniden belediye başkanı oldu. Akıllarda kalan hiçbir icraatı bulunmayan İmamoğlu trafik sorununda da başarı sağlayamadı. Sürekli arızalanan İETT otobüsleri, metro ve tramvaylar vatandaşı tamamen isyan noktasına getirdi.

Kendi oyları ile bu işkenceyi çekmeye devam eden vatandaşlar ise çaresizce ‘Oy verdim bile bile, çile bülbülüm çile’ demekten başka bir şey yapamıyor. Marmaray Sirkeci istasyonunda çekilen görüntüler gerçeği olduğu gibi gösteriyor.

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