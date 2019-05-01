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’Cildiniz İçin Bir İyilik Hareketi’nin yeni durağı Maltepe oldu

Gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden Zahide Yetiş, ’Cildiniz İçin Bir İyilik Hareketi’ etkinliği kapsamında Maltepe’de hayranlarıyla bir araya geldi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:43
’Cildiniz İçin Bir İyilik Hareketi’nin yeni durağı Maltepe oldu

Gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden Zahide Yetiş, ’Cildiniz İçin Bir İyilik Hareketi’ etkinliği kapsamında Maltepe’de hayranlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte kadınlar hem iyi cilt bakımının altın kurallarını öğrendi hem de dermatolog aracılığıyla cilt hakkındaki sorularına cevap buldu.



Türkiye’deki kadınların severek takip ettiği Zahide Yetiş ile dermatologların tavsiye ettiği markalardan biri olan CeraVe, dermatoloji alanında uzman doktorların katılımı ile ’Cildiniz İçin Bir İyilik Hareketi’ni başlatmıştı. ’’Kötüler Giremez’’ sloganıyla yola çıkılan bu harekette Zahide Yetiş, Türkiye’nin 10 farklı noktasında kadınlarla buluşarak kadınların merak ettikleri soruları, uzman dermatologlara soruyor. Etkinlik kapsamındaki yeni durak; Maltepe Park AVM oldu.



Etkinliğe katılan Uzman. Dr. Cemile Dilek Uysal cilt sağlığının devamlılığı için doğru bir cilt bakımının çok kilit olduğunu vurguladı ve cildimizin dış dünya ile temasında koruyucu görev gören cilt bariyerini desteklenmesine dikkat çekti. Dr. Uysal, kadınların günlük hayatlarında sıkça maruz kaldıklarını birçok temizleyici ürün, deterjan ve makyaj ürünleri gibi ürünlerin cilt bariyer fonksiyonunu olumsuz yönde etkilediğini ve birçok cilt rahatsızlığına davet çıkardığını belirtti. Ayrıca Dr. Uysal, cilt kalitesinin bozulmaması için seramidlerin ciltte muhafaza edilmesinin ve dışarıdan desteklenmesinin önemini vurguladı.



AVM’deki etkinlikte konuşan Zahide Yetiş, "Çok keyifli bir etkinlikti. Tüm Türkiye’yi CeraVe ile beraber dolaştık. İlgiden, alakadan, sorulan sorulardan, bilinçli tüketiciden son derece memnunuz. Seramidleri, nemlendirici firması sayesinde öğrenmiş ve kıymetini daha da anlamış oldum. Cilt bariyerini korumak, hayatta daha dirençli durabilmek, ’seramid’ler ile dışarıdan nemlendirmek çok önemli. O yüzden her sabah nemlendirici kullanıyorum. Eğer cildinize iyi bakmak istiyorsanız nemlendirici ile sadece yüz değil tüm vücut bariyerimizi daha iyi korumamız gerekli. Bunu 24 saat etkili olabilecek ürünlerle desteklerseniz kalıcı güzelliğe sahip olabilirsiniz. Çok zor ve ulaşılmaz ürünler değil. Denemediğim hiçbir şeyi zaten önermiyorum. ’’O yüzden nemlendir daha genç kal’’ dedi.


Etkinliğin bir sonraki durağının yarın Kale Outlet Center olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:43
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