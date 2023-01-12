Cildi sıkılaştırıyor, sarkmaları önlüyor! Hem doğal hem çok etkili: Maskelerle güzelliğinize sürpriz hamleler

Kayısı çekirdeğinden çıkarılan yağ, soluk altın rengi ve kokusuzdur ve tüm cilt tipleri için uygundur. Tokoferoller ve fitosteroller gibi iyi bir biyoaktif bileşik kaynağıdır. Cildin elastik yapısını güçlendirir ve sarkmalarla savaşır. Kayısı yağı, kayısı çekirdeklerinden (tohumlarından) soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen oldukça önemli bir doğal kaynaktır.

Üretimi zahmetli olan bu yağın saf halini bulmak pek kolay değildir. Kayısı çekirdeği yağının faydalarından yararlanabilmek için, soğuk sıkım saf ve güçlü bir doğal yağ bulmalısınız.

Kayısı yağı, taşıyıcı sabit bir yağdır.

Komedojenik seviyesi 2'dir yani gözeneklerinizi tıkama özelliği oldukça azdır.

Doğrudan cildinize uygulanabilir. Sarkmalara karşı elastin ve kolajen üretimini artırmak için masaj yaparak uygulanması önemlidir.

Kayısı çekirdeği yağı ayrıca cilt bariyeri desteği sağar. Nemi hapseder ve ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

DİKKAT: Sivilceye yatkın olan ciltler, kayısı çekirdeği yağını ciltte 30 dakikadan fazla bekletmemeli ve daha sonra cildi yağdan arındırmalıdır.

KAYISI ÇEKİRDEĞİ YAĞININ CİLDE FAYDALARI

Kayısı yağı hafiftir ve cildin doğal olarak üretilen yağ sebumunu andırdığı için kolayca emilir. Optimum sonuçlar için bu yüz yağının haftada 3 akşam kullanılması tavsiye edilir

A ve C vitamininin ortak çalışması ile kolajen üretimini destekler ince çizgileri azaltır.

Cilt tonunu iyileştirmeye, cildi aydınlatmaya destek olur.

Cildin yumuşaklığını ve parlaklığını korumaya yardımcı olur.

E vitamini içeriği cilt için hücre yenileyici etkilerini güçlendirir.

Antiseptik, antibakteriyel, antioksidan etkilere sahiptir.

Kayısı çekirdeğindeki etkin yağ asitleri, kuru cildi besler ve nemlendirir

İçeriğindeki linoleik asit (omega 6) içeriği cildin bariyer fonksiyonunu güçlendirir.

Oleik asit (omega 9) içeriği cildi yumuşatır ve satensi bir his verir.

KAYISI ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL KULLANILMALI?

Öncelikle doğru yağı bulmalısınız. Piyasada satılan ürünlerden içeriğine ve güvenirliğine emin olduğunuz saf kayısı çekirdeği yağını bulmaya özen gösterin.

Sarkmalara karşı her akşam temiz cildinize Gua sha taşıyla masaj yaparak uygulayın.

En iyi sonuçlar için, haftada 2-3 kez akşamları cilt bakım rutininizin en son aşaması olarak uygulayın

Sivilceye yatkın bir cildiniz varsa bir kaç saat beklettikten sonra cildinizi yağdan arındırın.