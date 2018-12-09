Çıktıkları domuz avında akraba katili oldu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, çıktıkları domuz avında akrabası tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemalettin Çakır (62) ve akrabası S.A. (18) Sabırlar Mahallesi Doğancıl mevkisinde domuz avına çıktı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

S.A, bir süre sonra domuz geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu birlikte avlandığı Çakır'ı vurdu.

Akrabasının yerde hareketsiz yattığını gören S.A, durumu babasına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmaya teslim oldu

Jandarma ekiplerine teslim olan S.A'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Çakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.