Ömrü Apo’nun dizinin dibinde geçmişti… Yalçın Küçük’e askeri tören! Tepkiler çığ gibi İşgalci katiller: Hizbullah lideri Naim Kasım öldürüldü Test amacıyla misket bombası başlıklı taktik balistik füze fırlattı Kuzey Kore yeni bir şeyler peşinde Savaş kaldığı yerden devam mı edecek? İran: 'Karşılık vereceğiz!' Ekrem’in türbesi de kaçak çıktı: Silivri’deki tiyatro yıkıldı Ara seçim şantajı hırsızlığınızı örtmez Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama Malatya Sultansuyu Barajı yeniden hizmete girdi Ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak MSB'den ateşkes açıklaması! İran'daki ateşkes kalıcı barışa evrilmeli Siyasi manevranın ardındaki inşaat gölgesi: Ekrem Baki mercek altında
Çıktığı programda neler söylediği ortaya çıktı! Yusuf Güney'e yasaklı madde gözaltısı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katıldığı bir programda, içerisinde yasaklı madde bulunan Ayahuska çayına özendirici açıklamalarda bulunan Yusuf Güney isimli şarkıcı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Yusuf Güney, Ayahuska çayına özendirici açıklamaları sonrası gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu içeriklerde bahsi geçen Ayahuska çayının içerisinde bulunan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Güney’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

2 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi! Bakan Çiftçi: Kökünü kazıyana kadar bize durmak, yorulmak yok
2 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi! Bakan Çiftçi: Kökünü kazıyana kadar bize durmak, yorulmak yok

Gündem

2 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi! Bakan Çiftçi: Kökünü kazıyana kadar bize durmak, yorulmak yok

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Medya

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Gündem

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Bir grup daha merkeze alındı
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Bir grup daha merkeze alındı

Gündem

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Bir grup daha merkeze alındı

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23