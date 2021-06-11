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Gündem Çıktığı kantarı kıran dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
Gündem

Çıktığı kantarı kıran dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı

Çıktığı kantarı bozan 1 ton 150 kilogramlık dev boğa, kurban bayramında ikinci el otomobil fiyatına satışa çıktı. Günde 15 kilo yem yiyen kurbanlık için 50 bin lira isteniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 14:16:00 -
Çıktığı kantarı kıran dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı

Bursa Nilüfer ilçesinde satışa çıkarılan 1 ton 150 kiloluk boğa günde 15 kilo yem yiyor. Görenleri korkutan bir cüsseye sahip boğa, sahibi tarafından 26 ayda özenle beslendi.

Çıktığı kantarı kırdı

Çıktığı kantarı bozan dev boğa, kurban bayramı öncesi satışa çıkarıldı. Sahibi tarafından 50 bin lira istenen boğanın bayrama kadar 1 ton 300 kiloyu bulması bekleniyor.

"1 yıldır özenle besliyoruz"

Kurban bayramı için boğasını özenle beslediğini ifade eden Mehmet Verep, "Boğamız 1 ton 150 kilo. Kurban bayramında 1 ton 300 kiloyu bulmasını bekliyoruz. 26 aylık olan bu boğayı 1 yıldır çiftliğimizde özenle besliyoruz. İlk başlarda ot ağırlıklı beslediğimiz boğamızı son beside arpa ezmesi kesif yemiyle besledik. Boğamız günde 15 kilo yem yiyor. Bu boğamızı 50 bin liradan satışa çıkarttık. Bu yıl kurbanlık fiyatları geçen yıla nazaran yüzde 30 arttı. Maliyetler yüzde elli arttı. Biz buna rağmen yüzde 30 zam yaptık. Bu yıl kurbanlıklara büyük talep var. Çiftliğimizdeki kurbanlıkların üçte ikisini sattık" dedi.

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