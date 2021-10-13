Çikolatanın bu faydalarını yeni duyacaksınız
Çikolata her yaşta sevildiği kadar yasaklı yiyecekler olarak ta bilinir.
Çikolata her yaşta sevildiği kadar yasaklı yiyecekler olarak ta bilinir. Yapılan araştırmalar sonucunda kakao yüzdesi üzerinde olan çikolataların tüketilmesinin faydalı olacağı yönünde açıklamalar yaptılar. Araştırma sonuçlarına bakıldığında çikolata tüketenler kalp hastalığı, felç veya tip 2 diyabet gibi sorunların daha düşük orana sahip olduğunu göstermiştir. Çikolata içeriğindeki kakao dengesi yüksek olan çikolatalardan tüketilmesi tavsiye ediliyor.
Çikolataların faydaları;
Kilo verme diyetinde kullanabilirsiniz
Kolesterol seviyelerini düşürür
Hipertansiyon semptomlarını iyileştirir.
Tansiyonu düşürür
Damarları genişletir
Enerji verir
Kalp krizi riskini azaltır
Kanser hücrelerini azaltır
Şeker seviyesini dengeler
Çikolatanın koroner kalp hastalığını önlediğini öne süren birkaç çalışma vardır
Dikkati ve performansı artırabilir
Stresin yatıştırılmasına da yardımcı olmaktadır.
Daha sağlıklı ve daha önemli bir cildin desteklenmesine yardımcı olur
Güneşin zararlı etkilerini önlemede yararlı bir etkiye sahiptir
Bitter çikolata tüketimi, ruh hali ve uykuyu düzenler