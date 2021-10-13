Çikolatanın bu faydalarını yeni duyacaksınız

Çikolata her yaşta sevildiği kadar yasaklı yiyecekler olarak ta bilinir. Yapılan araştırmalar sonucunda kakao yüzdesi üzerinde olan çikolataların tüketilmesinin faydalı olacağı yönünde açıklamalar yaptılar. Araştırma sonuçlarına bakıldığında çikolata tüketenler kalp hastalığı, felç veya tip 2 diyabet gibi sorunların daha düşük orana sahip olduğunu göstermiştir. Çikolata içeriğindeki kakao dengesi yüksek olan çikolatalardan tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Çikolataların faydaları;

Kilo verme diyetinde kullanabilirsiniz

Kolesterol seviyelerini düşürür

Hipertansiyon semptomlarını iyileştirir.

Tansiyonu düşürür

Damarları genişletir

Enerji verir

Kalp krizi riskini azaltır

Kanser hücrelerini azaltır

Şeker seviyesini dengeler

Çikolatanın koroner kalp hastalığını önlediğini öne süren birkaç çalışma vardır

Dikkati ve performansı artırabilir

Stresin yatıştırılmasına da yardımcı olmaktadır.

Daha sağlıklı ve daha önemli bir cildin desteklenmesine yardımcı olur

Güneşin zararlı etkilerini önlemede yararlı bir etkiye sahiptir

Bitter çikolata tüketimi, ruh hali ve uykuyu düzenler