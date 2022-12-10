Çikolatalı rulo pasta - nefis: Rulo pasta tarifi! Türk mutfağından çikolatalı rulo kek masaya çağırıyor
Rulo pasta lokum gibi harika oluyor. Bol çikolata ve kaymak tadında krem şantinin harika uyumu. Kakaolu kek yerine hazır baton kek, evde kalmış kek, pandispanya, tencerede kek vs. yani herhangi bir kakaolu kek kullanabilirsiniz. Komşular sizi kıskanacak. Soğuk günlerde sıcak Türk mutfağından buyrun bu güzel tarife.
Çikolatalı Kolay Rulo Pasta Tarifi İçin Malzemeler
Kek için:
3 yumurta
3 klasik kahve fincanı toz şeker
3 klasik kahve fincanı un
3 yemek kaşığı kakao
1 kahve fincanı su
1 paket kabartma tozu
Arasında Kullanmak İçin:
1 paket sade kaymak tadında krem şanti (normal de olur)
Yarım çay bardağı Hindistan cevizi
1 su bardağı süt
Kek ufaladıktan sonra içine eklemek için:
1 su bardağı benmari yöntemi ile eritilmiş çikolata
Yarım çay bardağı süt
Çikolatalı Kolay Rulo Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?
Öncelikle oda sıcaklığındaki yumurtaları karıştırma kabına kırın ve mikserle 1 dakika çırpın. Toz şekeri ekleyip 4 dakika daha çırpın ve un, kakao, su ve kabartma tozunu ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Kek kalıbına ya da tepsiye kek harcını alın ve pişirin. Öncelikle keki pişirip soğutun. Bildiğiniz bir kek tarifini de yapabilirsiniz. Kek pişerken çikolatayı benmari usulü eritin. Diğer tarafta krem şantiyi karıştırma kabına alıp sütü ekleyin ve krema kıvamı alana kadar çırptıktan sonra Hindistan cevizini ekleyip karıştırın ve soğuması için dolaba kaldırın. Kek pişip soğuduktan sonra elinizle bir kap içerisine ufalayın. Çikolatayı ve yarım çay bardağı sütü ufaladığınız kekin üzerine döküp yoğurun. Düz bir zemine streç film serin ve üzerine hazırladığınız karışımı alıp dikdörtgen olacak şekilde yerleştirin. Ben hafif hafif elimi suya batırarak yaydım kek harcımı. Soğuyan şantiyi pastanın üzerine döküp spatula ile düzeltin ve rulo şeklinde sarın. Resimler yardımcı olacaktır. En az 2 saat dondurucuda bekletin. Üzerini kakao ve çikolata sosu ile süsleyin. 1 gece öncesinden hazırlayabilirsiniz.
Nefis pratik rulo pastamız hazır. Göze de hitap ediyor. Denemelisiniz. Afiyet olsun
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