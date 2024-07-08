Çikolata tüketerek kataraktı önlemek mümkün: Tedavisi yapılmaya devam ediyor! Uzman Türkiye'ye çağrı yaptı

Kararında tüketilen çikolatanın göz sağlığı açısından faydalı olabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, "Son zamanlarda yapılan çalışmada katılımcılara siyah çikolata ve sütlü çikolata verilmiş ve sonrasında görme testleri uygulanmıştır. Siyah çikolata tüketenlerin görme keskinliğinde ve kontrast hassasiyetinde kısa süreli iyileşmeler gözlemlenmiştir. Benzer şekilde, katarakt oluşumuna yol açan protein agregasyonunu da engelleyebilirler" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Karaman, yüzyıllardır keyifle tüketilen çikolatanın genel sağlık açısından faydalı olduğunu belirterek "Çikolatanın kalp sağlığına, cilt görünümüne ve ruh haline olan olumlu etkileri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Ancak, son zamanlarda yapılan çalışmalar çikolatanın göz sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerine de ışık tutmaktadır" diye konuştu.

BİTTER VE SÜTLÜ ÇİKOLATA ÜZERİNDE ARAŞTIRILDI

Çikolatanın temel bileşenlerinden biri olan kakaonun, flavonoid adı verilen güçlü antioksidanlar içerdiğine dikkati çeken Doç. Dr. Karaman, şöyle devam etti:

"Flavonoidler, vücutta serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresi azaltarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Bu antioksidanlar, kalp ve damar sağlığına olan olumlu etkileri ile bilinirken, göz sağlığı üzerinde de benzer koruyucu etkileri olabilir. Journal of the American Medical Association (JAMA) Ophthalmology'de yayımlanan bir çalışma, çikolatanın kısa vadede görme fonksiyonları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmada, katılımcılara siyah çikolata ve sütlü çikolata verilmiş ve sonrasında görme testleri uygulanmıştır. Siyah çikolata tüketenlerin görme keskinliğinde ve kontrast hassasiyetinde kısa süreli iyileşmeler gözlemlenmiştir. Bu etkilerin flavonoidlerin kan akışını artırıcı özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir."

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ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VAR

Doç. Dr. Sevil Karaman, çikolata ve katarakt arasındaki ilişkiyi ise şu şekilde değerlendirdi:

"Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt, yaşlı bireylerde en yaygın görülen göz hastalıklarından ikisidir. Kakao flavonoidlerinin bu hastalıkların gelişimini yavaşlatabileceği veya önleyebileceği öne sürülmüştür. Antioksidan özellikleri sayesinde, flavonoidler göz hücrelerini oksidatif strese karşı koruyarak makula dejenerasyonu riskini azaltabilir. Benzer şekilde, katarakt oluşumuna yol açan protein agregasyonunu da engelleyebilirler. Çikolatanın potansiyel faydalarına rağmen, tüketiminde dikkatli olunması gereken bazı noktalar vardır."

AŞIRI TÜKETİME DİKKAT!

Çikolatanın fazla tüketiminin de göz hastalıklarına yol açabileceğine işaret eden Doç. Dr. Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle aşırı tüketim kilo alımına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, çikolata tüketimini makul miktarlarda tutmak önemlidir. Ayrıca, çikolatanın içeriğindeki şekerin göz sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Çikolatanın göz sağlığı üzerindeki olumlu etkileri üzerine yapılan çalışmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da, elde edilen bulgular umut vericidir. Kakao flavonoidlerinin antioksidan özellikleri sayesinde, çikolata tüketiminin göz sağlığını koruyucu etkileri olabilir. Ancak, bu etkilerin tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Günlük diyetinize kontrollü miktarlarda kaliteli siyah çikolata eklemek özellikle kakao oranı yüzde 70 ve üzerinde, genel sağlık ve göz sağlığınız için faydalı olabilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu veya özel diyet gereksiniminiz varsa, çikolata tüketimi konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir."