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Kadın - Aile Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi: Ağızda dağılan nefis damla çikolatalı (Cookie) kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi: Ağızda dağılan nefis damla çikolatalı (Cookie) kurabiye tarifi

Ağızda dağılan damla çikolatalı kurabiye tarifi: Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır, malzemeler neler?

Yeniakit Publisher
2022-05-09 16:01:00 - 2022-05-09 16:05:26
Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi: Ağızda dağılan nefis damla çikolatalı (Cookie) kurabiye tarifi

Çikolata Parçacıklı Kurabiye (Cookie) Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı toz şeker

120 gram yumuşamış margarin

1 adet yumurta

Yarım tatlı kaşığı karbonat

2 su bardağına yakın un

1 paket kurabiye çikolatası veya parçalara ayrılmış sütlü çikolata

Yarım su bardağı iri doğranmış ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Çikolata Parçacıklı Kurabiye (Cookie) Tarifi Nasıl Yapılır?

Çikolata ve ceviz dışındaki tüm malzemeleri güzelce yoğurup çikolata parçalarını ekleyip kaşık yardımıyla hamura yedirin. Bu aşamada çok fazla yoğurmuyoruz ki çikolata eriyip kurabiye hamuru ile karışmasın). Ele yapışan hafif cıvık bir hamur elde etmelisiniz, lütfen tarifte yazan ölçülerden şaşmayın. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. Hamurdan yaklaşık ceviz büyüklüğünde toplar yuvarlayın. Top top olsunlar, pişerken zaten yayılacaklar. Kurabiyeleri 180 derecede ısıtılmış fırına verip 10-12 dk kadar pişirin. Bu süre sonunda kurabiyeler pişmemiş gibi gelebilir, fırında daha uzun süre tutmayın. Bekledikçe toparlanacaklar. Fırından çıkar çıkmaz tabanı düz bir bardakla hafifçe üstlerine bastırıp şekil verin ve soğumaya bırakın. 5-10 dk sonra yenmeye hazır kıvamda olacaklar. Deneyenlere afiyet olsun.

 

3 Portakal 1 limon 1 havuç ve enfes bir içecek tarifi! Nefis içecek
3 Portakal 1 limon 1 havuç ve enfes bir içecek tarifi! Nefis içecek

Kadın - Aile

3 Portakal 1 limon 1 havuç ve enfes bir içecek tarifi! Nefis içecek

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