Kadınlar özellikle regl dönemlerinde hormonel değişikliklerin etkisiyle birer çikolata canavarına dönüşür. Birçok kadın bu arzuya 'dur' diyemez ve özel günlerinde bolca çikolata tüketir. Bolca çikolata ise alınan kalorilere ve basküle yansıyan kilolara sebep olur. Çikolata krizini bastırmak için illa tatlı yemeniz gerekiyorsa; kakao oranı yüksek çikolatalardan bir ya da iki parça tüketebilirsiniz. "Ben öyle iki parçayla duramam" diyorsanız; bu arzunuzu bastıracak alternatifler yiyebilirsiniz.

Çikolata kriziyle başa çıkmanıza yardım edecek 6 alternatif

Meyve

Çikolata krizinizin önüne bir adet muzla geçmeniz mümkün. Muzun üzerine biraz tarçın serperseniz; canınız uzun süre çikolata istemeyecektir. Muz sevmiyorsanız; elma, armut, çilek ya da yabanmersini yiyebilirsiniz.

Yoğurt

Yoğurdunuzun içerisine tarçın ya da meyve ekleyerek çikolata krizinize nokta koymanız mümkün.

Fındık ezmesi

Ev yapımı fındık ezmesinden bir kaşık yiyerek çikolata krizinizi sonlandırmanız mümkün.

Kuru meyve-kuruyemiş

Arzu ettiğiniz kuru meyve ve kuruyemişleri karıştırıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Elbette avuç avuç, kase kase değil; ölçülü...

Kakaolu süt

Bir bardak ılık sütün içerisine 1 tatlı kaşığı kakao tozu ekleyip içebilirsiniz. İnanın bu lezzet sizde alışkanlık yapacak.

Keçiboynuzu

Keçiboynuzu hem lezzetli hem de son derece sağlıklıdır.