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Aktüel Çıkmayan 20 yaş dişinde "kist ve tümör" riski
Aktüel

Çıkmayan 20 yaş dişinde "kist ve tümör" riski

Erciyes Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Suheyb Bilge: - "Eğer 16-24 yaş arasında çıkmayan bir 20 yaş dişi varsa mutlaka görülmeli ve takibi yapılmalı. Kist ve tümöre sebep olabilir. Bu durumda hastanın 6 ayda bir takibini yapıyoruz. Film alıp kist ve tümöre sebep olmuş mu onu değerlendiriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:14:09 -
Çıkmayan 20 yaş dişinde "kist ve tümör" riski

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Suheyb Bilge, 24 yaşına kadar çıkmayan 20 yaş dişinin kist ve tümöre sebep olabileceğini bildirdi.

Bilge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanda bulunan 32 dişin 4'ünün 20 yaş dişi olduğunu söyledi. 20 yaş dişlerinin kök gelişimini tamamlamasıyla beraber 16 yaşında çıkmaya başladığını belirten Bilge, bazen bu sürecin uzadığına dikkati çekti.

Bilge, hastaların yüzde 95'inde 24 yaşına kadar 20 yaş dişinin çıktığını, bazı kişilerde ise dişin gömülü kaldığını dile getirdi.

Dişlerin gömülü kaldığında diş eti iltihabı yaptığına değinen Bilge, bu durumun vücutta sistematik apselere neden olabileceğine işaret etti.

Bilge, ileri yaşlarda bile 20 yaş dişi çektiği hastalar olduğunu anlatarak, bu durumun yaşı ilerlemiş hastalar için sorunları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

- "Hastanın 6 ayda bir takibini yapıyoruz"

Yan tarafta bulunan dişe baskı yapan 20 yaş dişlerin çürümeye de sebep olduğunu vurgulayan Bilge, "Bazen diş etiyle örtülü olsa bile yiyecek artıkları diş etinin altına girebilir ve gömülü durumdaki 20 yaş dişinin çürümesine sebep olabilir. Bu durumda dişi çekmemiz gerekiyor." dedi.

Bilge ayrıca 16-24 yaş aralığında çıkmamış bir dişin mutlaka takip edilmesini gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer 16-24 yaş arasında çıkmayan bir 20 yaş dişi varsa mutlaka görülmeli ve takibi yapılmalı. Kist ve tümöre sebep olabilir. Bu durumda hastanın 6 ayda bir takibini yapıyoruz. Film alıp kist ve tümöre sebep olmuş mu onu değerlendiriyoruz. Hasta ile konuşup riskleri anlatıp çoğunlukla çekiyoruz. Hastalara önerim 24 yaşından sonra ağızda 20 yaş dişi görmüyorlarsa diş hekimine başvurup kontrollerini yaptırmalarıdır."

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