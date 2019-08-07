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Çıkış yolu milli üretimde

TÜSAYDER çatısı altında dernekleşen satınalma profesyonelleri ülkenin geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:57
Çıkış yolu milli üretimde

TÜSAYDER çatısı altında dernekleşen satınalma profesyonelleri ülkenin geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor. IX. Türkiye Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi öncesi TÜSAYDER Başkanı Murat Altun, "Bu zor günlerde ülkemize, milli birlik ve beraberliğimize destek çıkıyoruz. Çıkış yolu yerli ve milli üretime bağlı" diye konuştu.


Çalıştıkları şirketlerde aldıkları kararlar ile 50 milyar dolarlık satınalma gerçekleştiren satınalma profesyonelleri, IX. Türkiye Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi’nde (STZ’19), ‘Global Başarılar Yerelde Başlar’ sloganı ve ‘Yerli ve Milli-Karlı ve Verimli’ teması ile büyük bir buluşmaya hazırlanıyor.


Türkiye’nin büyük şirketlerinin satınalma yöneticilerinin üye olduğu, Satınalma Yöneticileri ve Profesyonelleri Derneği (TÜSAYDER) tarafından düzenlenecek STZ19 bu yıl 16 Kasım’da İstanbul’da yapılacak. Türkiye’de aynı çatı altında, 6 binden fazla satınalma yöneticisine bilgi veren ve kanaat önderliği yapan TÜSAYDER, Türk Lirası’nın değerlenmesi ile yerli ve milli ürün kullanma, yerli ürünlerin globalleşmesi konularında devletin verdiği çabaya bir sivil toplum kuruluşu olarak destek vererek, bu yılki sloganını “Global Başarılar Yerelde Başlar, Yerli ve Milli-Karlı ve Verimli” olarak belirledi.


TÜSAYDER Başkanı Murat Altun, sektörün geleceği için anahtar rol oynayacak Türkiye’nin en kapsamlı zirvesinin 9.’sunu düzenleyeceklerini belirterek, “Bu zor günlerde ülkemize, milli birlik ve beraberliğimize TÜSAYDER olarak destek çıkıyoruz. Çıkış yolu yerli ve milli üretime bağlı. Bu yolda da herkesin kendi meslekleri ve yetenekleri doğrultusunda fedakarca gayret göstermesi gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek şimdi eksik gördüğümüz her şeyi tamamlarız ve Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkesi haline rahatlıkla getirebiliriz. Tedarikçilerimiz yerli ürüne özellikle itibar etmeli, alacakları üründe eksiklikler varsa onu giderme ve geliştirme yönünde tedarikçiyi yönlendirmelidir” dedi.


Türkiye genelinde satınalma konusunda bilinç geliştirmek ve kalite oluşturmak istediklerinin altını çizen Altun, şöyle devam etti:


“Ülke olarak dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak istiyorsak, bu yarışın içinde var olmalıyız. Bu nedenle değer üretebilen, küresel rekabette başarılı ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye için bütün taraflara özellikle de satınalma karar vericilerine ve sektör temsilcilerine önemli sorumluluklar düşüyor.”


Satınalma mesleğinin önemine de değinen TÜSAYDER Başkanı Altun, “Satınalma bugün şirketlerin büyüme stratejilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Satınalma yöneticileri tek bir işlemde milyonlarca liranın altına imza atmakla kalmıyor, alınan ürünün, yazılım veya sistemin şirkete uygun olması, şirket çalışanlarının verimliliğini artırması, sorunsuz çalışması gibi birçok ek sorumluluğu da üstleniyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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