Çıkarlar çatışınca birbirlerinin pisliklerini saçmaya başladılar! Yılmaz Özdil CHP'yi ifşa etti

CHP içinde etki alanı olan birtakım güçlerin iktidar olmak için değil, CHP içinde iktidar kalmak için planlarının olduğunu vurgulayan Özdil, İYİ Parti ve DEM Parti'ye farklı söylemler geliştirilmesinin nedenini amaçlanan siyasi çıkarlarının bir örneği olduğunu savundu.

Özdil'in kendi YouTube kanalından dile getirdiği ses getirecek iddiaları şöyle:

"Başak Demirtaş aday olur veya olmaz göreceğiz ama bu konuda hepinizin dikkatine sunmak istediğim enteresan ötesi bir durum var.

"DEM Parti'nin hakkı olan İYİ Parti'nin niye hakkı olamıyor?"

İYİ Parti'nin adaylar çıkarmasına sözleşmeli medyamız isyan ediyor. İYİ Parti'nin aday çıkarmasına isyan eden sözleşmeli medyaya bakıyoruz, Başak Demirtaş konusunda 'çıt' çıkmıyor. DEM Parti'nin aday çıkarmasına gayet hoşgörülü davranılıyor.

İYİ Parti aday çıkarınca 'oyları bölüyorlar' diye küfrediyor halka hedef gösteriliyor. 'Bunların yüzünden' deniyor. Meral Akşener'in AKP'den para aldığı bile iddia ediliyor ama DEM Parti Başak Demirtaş'ı aday gösterecek gayet hoşgörülü davranılıyor. 'Elbette' diyorlar, 'demokrasi gereği herkes aday olma hakkı vardır' filan deniyor.

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Elbette DEM partinin istediği her yerde aday çıkarma hakkı var. İstediği adayı çıkarır. Peki, İYİ Parti'nin aday çıkarma hakkı niye yok? İYİ Parti oyları bölüyorsa ki bölüyor, DEM Parti oyları bölmüyor mu, bölmez mi? Yani DEM Parti'nin hakkı olan İYİ Parti'nin niye hakkı olamıyor?

"Yüzde 60'la kazanacak denilen Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılması..."

Çünkü, bakın tee seçim öncesinden beri haykırıyorum. Kaybedeceği kesin olan Kılıçdaroğlu'nun, 'yüzde 60'la kazanacak' denilen Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılması ve Meral Akşener'in o masadan itirilmesinden beri haykırıyorum. CHP içinde CHP ile İYİ Parti'nin arasını planlı şekilde bozmak isteyen bir odak var.

"Sözde muhalif medyaya dikkatle bakmanızı bu yüzden rica ediyorum"

Sözde CHP'li gazeteciymiş gibi görünen bu gruba bu odağa tetikçilik yapan medya tetikçileri var. Sözde muhalif medyaya dikkatle bakmanızı bu yüzden rica ediyorum. İYİ Parti'nin aday çıkarmasına isyan edenler DEM Parti'nin aday çıkarmasına gayet hoşgörülü davranıyor.

"Konforlarını hiç bozmadan parti içinde iktidar olmayı sürdürmek isteyen odak var"

Niye? Mesleği bırakmayı göze alarak seçimden önce söyledim. Israrla söylemeye devam ediyorum. CHP içinde İYİ Parti ile ittifakı bozup CHP'nin kaybetmesi için çalışan bir odak var. Bu odağın sözleşmeli medyada sizin muhalif gazeteci zannettiğiniz tetikçileri var. Ülkede iktidar olmayı değil, kendi konforları hiç bozmadan parti içinde iktidar olmayı sürdürmek isteyen bir odak var."