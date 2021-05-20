  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Binance'dan flaş 'Ethereum' açıklaması!
Terör örgütüne şafak operasyonu! Gözaltılar var
Denizli'de korkutan deprem
Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Dünya Cihat Yaycı'nın Filistin çağrısı Yunanistan'ı tutuşturdu!
Dünya

Cihat Yaycı'nın Filistin çağrısı Yunanistan'ı tutuşturdu!

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’nın, “Filistin ile deniz yetki anlaşması imzalayalım” önerisi Yunanistan'ı panikletti. Dışişleri Bakanı Nicos Dendias soluğu Kudüs’te alarak İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 08:52:00 -
Cihat Yaycı'nın Filistin çağrısı Yunanistan'ı tutuşturdu!

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın Türkiye’nin Filistin ile münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması yapması önerisi Yunanistan’ı telaşlandırdı.

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın “Türkiye ile Filistin arasında Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması” önerisi, Yunanistan ve GKRY’de büyük paniğe neden oldu. Yunan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias, önerinin gündeme gelmesinin ertesi günü apar topar İsrail ve Filistin’e gitti.

Yunan Bakan Dendias, Yaycı’nın açıklamalarının yayınlandığı gün Filistin’in Atina Büyükelçisi Maruan Tumbasi ile görüştü. Tumbasi, Dendias’a “Mağdur ile caniyi eşit tutuyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

Dendias, son dakika kararlaştırılan 18 Mayıs tarihli İsrail ve Filistin ziyaretinde de şokla karşılaştı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al Maliki, “Atina’nın İsrail ile dost olduğu”nu söyleyerek görüşmeyi reddetti. Kudüs’te İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile bir araya gelen Dendias sonunda Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüşebildi.

Dendias, İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk gösterisi yapamadığı gibi, bu ziyareti Yunan basınında ağırlıklı olarak Türkiye ve Filistin arasında olası bir MEB anlaşmasına karşı apar topar bir ziyaret şeklinde yorumlandı. İsrail ve Filistin ziyaretinde Orta Doğu’da beklediği arabulucu rolünü üstlenemeyen Dendias, temasları sonrası Twitter mesajlarında da İsrail yerine Filistin’i kınayan açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Yeni Şafak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu konuşurken Sedat Peker'e bir operasyon daha! Gözaltına alındılar
Gündem

Bakan Soylu konuşurken Sedat Peker'e bir operasyon daha! Gözaltına alındılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sedat Peker suç örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı. ..
Bakan Soylu: Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık
Gündem

Bakan Soylu: Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bataklık operasyonunda 2 uyuşturucu baronu yakalandı. Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var ve buna ul..
Kızını taciz eden sapığı öldürmüştü! Babanın cezası belli oldu
Yaşam

Kızını taciz eden sapığı öldürmüştü! Babanın cezası belli oldu

Kahramanmaraş'ta 26 yaşındaki kızını taciz eden sapığı öldüren baba Kadir Işık'a, 'kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 5 yıl ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay