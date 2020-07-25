Cihat Yaycı'dan Yunanistan'ın bayrakları yarıya indirmesine sert tepki: Bu ne cüret!
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan'ın bayrakları yarıya indirerek yas tutmasına "Bu ne cüret" diyerek tepki gösterirken Türkiye'ye ise "Tek yumruk olmalıyız" uyarısında bulundu.
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.
Cihat Yaycı, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışını ve Yunanistan'ın buna verdiği tepkiyi değerlendirdi.
Yunanistan'ın tepkisine dikkat çeken ve uyarılarda bulunan Cihat Yaycı "Yunanistan'da bu konuda çatlak ses yok. Bayraklarını yarıya indirmişler. Bu ne cüret.. Her şeyi bir kenara bırakın, bu cürete karşı Türkiye'nin bu konuda içerideki duruşu yumruk gibi olmalıdır." dedi.
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