Cihat Yaycı'dan Somali açıklaması: Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne kadar uzanıyor

Türkiye'nin Somali'deki atılımlarını yorumlayan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Cihat Yaycı'nın açıklamaları şöyle:

Türkiye, Somali'de askeri ve ekonomik işbirliği anlaşmaları ile güçlü bir varlık gösteriyor. Aynı zamanda Türkiye, Somali'nin doğal kaynaklarını koruma ve kullanma konusunda önemli bir rol de üstleniyor. Öte yandan Türkiye'nin Somali'deki varlığı, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne uzanan derin bir geçmişe dayanıyor. Bugün, güvenlik ve ekonomik işbirliği ile bu bağları güçlendiriyoruz. Somali ile Türkiye'nin Mavi Vatanları birleşiyor! Petrol, doğalgaz ve balık kaynakları için işbirliği yapılıyor.