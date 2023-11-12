Cihat Yaycı'dan İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi'ne sert tepki: Esmer Britanyalılar

Gazze'deki İsrail zulmü için toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin ortak bildirisine tepki gösteren , Mavi Vatan Denizcilik Strateji ve Global Merkezi Başkanı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Yaycı, ağır sözler kullandı.

Cihat Yaycı'nın açıklamaları:

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi kabul edilmiş… mi

Yine “toplandık, oturduk, konuştuk ve dağıldık” toplantısı olmuş

Niye;

Petrol ve doğal gaz akışını derhal kesmez,

İthalatı durdurmaz,

Ticari anlaşmaları askıya almazsınız?

Siz kimi kandırıyorsunuz sömürge valileri?

Bilinsin ki onlar "Esmer Britanyalılardır" ve

Kur'ân'dan 300 âyeti silmeye dahi teşebbüs edebilenlerdir!

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi:

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Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder.

Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz.

Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz.

Uluslararası bir barış konferansının en kısa zamanda toplanması çağrısını yapıyoruz.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail’in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz.