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Gündem Cihat Yaycı’dan hem tespit hem de uyarı! Bizim sularımızdan milyonlarca dolar kaldırıyorlar
Gündem

Cihat Yaycı’dan hem tespit hem de uyarı! Bizim sularımızdan milyonlarca dolar kaldırıyorlar

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı yönetimindeki Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) sosyal medya üzerinden uyarıda bulunarak, Mısırlı, İtalyan, Yunan balıkçıların bizim münhasır ekonomik bölgemizde avlanarak milyonlarca dolar kazandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 14:45:00 -
Cihat Yaycı’dan hem tespit hem de uyarı! Bizim sularımızdan milyonlarca dolar kaldırıyorlar

 Yeni Akit  Ankara 

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) sosyal medya üzerinden uyarıda bulunarak, Mısırlı, İtalyan, Yunan balıkçıların bizim münhasır ekonomik bölgemizde avlanarak milyonlarca dolar kazandığını bildirdi.

Bizim sularımızdan milyonlarca dolar kaldırıyorlar!

TÜRK DEGS sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Doğu Akdeniz’de öngördüğümüz Münhasır Ekonomik Bölgemizde şu anda onlarca İtalyan, Mısırlı ve Yunan balıkçılar avlanıyorlar! Örneğin kırmızı karides avlıyorlar ve şoklayıp kilosu 450 dolardan satıyorlar. MEB ilan etmemiz şart” ifadelerine yer verildi. Öte yandan, TÜRK DEGS açıklamasına yorum yapan çok sayıda kullanıcı, Türk balıkçıların neden bölgede avlanmadığını sordu ve bir an önce MEB ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

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