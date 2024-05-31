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Gündem Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'
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Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'

Yeniakit Publisher
2024-05-31 22:45:00 - 2024-05-31 23:16:03

Cihat Yaycı Paşa, Medya Tava canlı yayınında siyonist İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'e yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Ortadoğu'daki son gelişmeleri yorumladı.

Yaycı, İran Devleti'nin İsrail politikalarına uygun hareket ettiğine dikkat çekti.

'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?' sorusunu masaya yatıran Yaycı Paşa, Türkiye'nin de dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Yaycı Paşa, "İran ile İsrail'in sözde çatışması siyonistlerin planına yarayan bir tiyatro" dedi.

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