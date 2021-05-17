  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filistin düşmanları birer birer ortaya çıkıyor! TİP'li Atay'dan Filistin bayraklı kışkırtma

AK Partili Metin Külünk'ten 'genelge' eleştirisi: Bu sadece anormalleşmeyi besler

Tam kapanma sonuç verdi! İşte günün koronavirüs verileri

Türkiye'den BM'ye 'İsrail' tepkisi: Acilen...

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra sayıları daha da arttı! 'Feminist kaşar'lar yargılansın

Kudüs'te bir sinagogda tribün çöktü: İlk belirlemeler göre 1 ölü, 60’tan fazla yaralı

Sözde sanatçıların Filistin sessizliği! Sahneye yine Murat Kekilli çıktı

Kudüs'te araçlı saldırı girişimi: 6 terörist İsrail polisi yaralandı

İrlandalı siyasetçi İsrailli büyükelçiyi böyle yerin dibine soktu: Irkçı ve faşistsiniz

'Türkiye Demir Kubbe'yi hedef aldı' dedi ve ekledi: MİT İsrail'de!
Dünyada enflasyon salgını
17 günlük kapanma sona erdi
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden İsrail tepkisi
Blinken'dan diplomasi trafiği
Gündem Cihat Yaycı'dan çok konuşulacak Filistin önerisi: Türkiye bunu yaparsa...
Gündem

Cihat Yaycı'dan çok konuşulacak Filistin önerisi: Türkiye bunu yaparsa...

"Mavi Vatan" kavramının mimarlarından olan müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin elinin güçleneceğini belirterek Libya gibi Filistin'le de deniz yetki anlaşması imzalamasını önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 07:11:00 - 2021-05-17 07:14:14
Cihat Yaycı'dan çok konuşulacak Filistin önerisi: Türkiye bunu yaparsa...

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası çare arayışlarını değerlendirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) büyük iş düştüğünü kaydeden Yaycı, "İİT, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ni birtakım yaptırımlarla zorlamalı. Üye devletlerin çoğunda petrol ve doğal kaynaklar var. Bugünlerde bir koz olarak kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? İthalat-ihracatta kısıtlama ve ambargolar da söz konusu olmalı" dedi.

"İki başlılık İsrail'e yarıyor"

Filistin'deki iki başlılığın İsrail'in elini güçlendirdiğini, Hamas ve El-Fetih'in birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydeden Yaycı, Filistin davasının en güçlü savunucusu Türkiye'nin, Filistin tarafından arabulucu tayin edilmesi teklifinde bulundu:

"Biz İsrail'le komşu olduğumuzu söylerken, Filistin'le komşu olduğumuzu da söylüyorduk. Bu komşuluğun getirdiği avantaj kullanılmalı. Filistin'le bir anlaşma yapılabilir mi? Yapılabilir. Türkiye'nin sınırlandırma anlaşması yapacağı yer Gazze Şeridi'dir. Filistin'in iki başlılığı burada geçerli değil."

"Türkiye'nin eli güçlenir"

İmzalanacak olası bir anlaşmanın kazanımlarına dikkat çeken Yaycı, şunları kaydetti:

"Libya'daki gibi bir pozisyon da oluşturulabilir. Burada İsrail faktörü de anlaşmaya engel değil. Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na (East-Med) Filistin üye olabiliyorsa bizimle de anlaşma imzalayabilir. East-Med üyeliği, Filistin'in Doğu Akdeniz'de kıyısı olan başlı başına uluslararası bir birim olduğunun göstergesidir. Böyle bir anlaşma, East-Med üzerinden Türkiye'ye karşı oynanan oyunu lehimize çevirebilir. Bizim açımızdan stratejik bir satranç hamlesi olacaktır."

"Uluslararası destek artar"

"Bu anlaşma imzalandığı taktirde Filistin'in denizlerdeki doğalgazdan hak almasını sağlarız. Filistin'e destek olurken, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin de oyununu bozarız. İsrail Doğu Akdeniz'deki ittifakları gereği görüntüde karşı çıksa da, East-Med'e üye Filistin'in yapacağı böyle bir anlaşmaya çok büyük tepki vermeyecektir. Hem Filistin, hem Doğu Akdeniz'deki kazanımlar düşünüldüğünde böyle bir anlaşmanın tam zamanı. Bu anlaşma, Filistin'in uluslararası tanınırlığına büyük katkı sağlayacağı gibi, reel politik açıdan Filistin'e uluslararası desteği de arttıracaktır. Böyle bir gelişme karşısında İsrail uluslararası camiada başkalarıyla bambaşka şekilde karşı karşıya kalır."

"BM üyeliği önemli değil"

Filistin'in BM'de tanınmamasına karşın Yaycı, "Bir devletin devlet olabilmesi için BM tarafından tanınması şartı yok. 1933 tarihli Montevideo Sözleşmesi'ne göre sınırları, halk niteliği kazanmış insan topluluğu ve bir yönetimi olması yeterli. Gazze'de tüm bunlar var. Tayvan buna örnek. O zaman bu anlaşmayı imzalayabiliriz. Sadece BM nezdinde kayda geçiremeyiz. Önemli olan anlaşmadır. KKTC ile 2011'de imzaladığımız kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması da buna en büyük örnektir. Bu anlaşma, KKTC de BM üyesi olmamasına rağmen geçerlidir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teröristbaşı Netanyahu açıkladı: 4 Arap ülkesiyle barış anlaşması yaptık
Dünya

Teröristbaşı Netanyahu açıkladı: 4 Arap ülkesiyle barış anlaşması yaptık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi iktidarını korumak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerin "saçma" olduğu..
Mahmoud Charr rakibini nakavt etti! Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek
Spor

Mahmoud Charr rakibini nakavt etti! Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek

Amerikalı Christopher Lovejoy ve WBA dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr'ın karşı karşıya geldiği maçta Charr, rakibini yenilgisiz nakavt e..
Perinçek'ten flaş çıkış: Türkiye kilit bir konumdadır
Siyaset

Perinçek'ten flaş çıkış: Türkiye kilit bir konumdadır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin, ABD-İsrail saldırganlığını durdurmada kilit konumda olduğunu söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay