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Gündem Cihat Yaycı Paşa’dan Yunanistan’a haritalı suçüstü
Gündem

Cihat Yaycı Paşa’dan Yunanistan’a haritalı suçüstü

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / Mavi Vatan DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye ile Ege’de sürekli gerginliği tırmandıran Yunanistan’ın nihai amacının karasularını 12 mile çıkarmak olduğunu sosyal medya hesabından yayınladığı haritayla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:03:00 - 2021-11-07 15:13:45
Cihat Yaycı Paşa’dan Yunanistan’a haritalı suçüstü

 Yeni Akit / Ankara 

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi  /  Mavi Vatan DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye ile Ege’de sürekli gerginliği tırmandıran Yunanistan’ın nihai amacının karasularını 12 mile çıkarmak olduğunu sosyal medya hesabından yayınladığı harita üzerinden ortaya koydu.

Yunanistan’ın Ege’de Türkiye’ye karşı izlediği gerginlik politikasının karasularını 6 milden 12 mile çıkarmak olduğunu ortaya koyan Cihat Yaycı, yayınladığı haritayla suçüstü yaptı. Cihat Yaycı ; “Türk-Yunan sorunları yoktur, Yunan talepleri vardır diye senelerdir söylüyorum. Artık kör göz görsün, sağır kulak duysun. Yunanistan karasularını 6 milin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor” uyarısında bulundu.

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Yorumlar

Yani.

Herkes biliyor bu isteklerini. Yunanistan ile sorunlarımız da çok. Nasıl yok?
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