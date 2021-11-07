Cihat Yaycı Paşa’dan Yunanistan’a haritalı suçüstü
Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / Mavi Vatan DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye ile Ege’de sürekli gerginliği tırmandıran Yunanistan’ın nihai amacının karasularını 12 mile çıkarmak olduğunu sosyal medya hesabından yayınladığı haritayla duyurdu.
Yeni Akit / Ankara
Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / Mavi Vatan DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye ile Ege’de sürekli gerginliği tırmandıran Yunanistan’ın nihai amacının karasularını 12 mile çıkarmak olduğunu sosyal medya hesabından yayınladığı harita üzerinden ortaya koydu.
Yunanistan’ın Ege’de Türkiye’ye karşı izlediği gerginlik politikasının karasularını 6 milden 12 mile çıkarmak olduğunu ortaya koyan Cihat Yaycı, yayınladığı haritayla suçüstü yaptı. Cihat Yaycı ; “Türk-Yunan sorunları yoktur, Yunan talepleri vardır diye senelerdir söylüyorum. Artık kör göz görsün, sağır kulak duysun. Yunanistan karasularını 6 milin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor” uyarısında bulundu.