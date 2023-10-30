Cihat Yaycı Paşa'dan iktidara Filistin çağrısı!

"Bu iş çocuk bezi ya da gıda yollamakla ya da kınamakla çözülmez." diyen Yayı Paşa, "Geçenlerde Kahire'de toplanan zirveyi ise şu şekilde özetliyorum ; “Toplandık, oturduk, konuştuk, dağıldık..." ifadelerini kullandı.

Cihat Yaycı Paşa, "Gazze'deki soykırımı durduracak siyasi, askeri ve ekonomik güç maalesef Türkiye'de mevcut değildir. Ancak petrol ve doğal gaz üreticisi Arap Devletlerinde ekonomik yaptırım gücü vardır." dedi.

'İslam İşbirliği' Teşkilatını derhal toplantıya çağırınız'

Yaycı Paşa, iktidara şu çağrıda bulundu: İslam İşbirliği Teşkilatı'nı derhal “Petrol ve doğalgaz üreticisi İslam ülkeleri bu soykırımı durdurmak için Batı'ya petrol ve doğalgaz satışını, onlardan her türlü tüketim malzemesi ithalatı durduklarını ve bu soykırım durana kadar tüm ticari anlaşmaları askıya aldıklarını açıklama” gündemi ile toplantıya çağırınız.

'Bu çatışmayı durduracak güç Rusya'dır'

Cihat Yaycı Paşa, konuşmasının devamında da Rusya'ya seslendi:

“Suriye hava sahasını kontrol ediyorsunuz. Eğer bu soykırıma dur demek ve somut bir şey yapmak istiyorsanız, derhal hava sahasını İsrail uçaklarına kapatınız. S-300 ve S-400'leri aktive ediniz. Bugüne kadar İsrail uçakları Suriye'ye girip bombalama yaparken şartelleri kapattınız. Bundan sonra şartelleri kapatmayın! İsrail aranızdaki çatışmasızlık protokolünü Filistin'deki bu soykırım durdurmak için askıya aldığınızı açıklayınız. Bu çatışmayı durduracak ve genişlemesini önleyecek güç Rusya'dır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO