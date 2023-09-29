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Gündem Cihat Yaycı Paşa yönetimindeki TURKDEGS'ten 'Kanun Hükmü' belgeseline suç duyurusu!
Gündem

Cihat Yaycı Paşa yönetimindeki TURKDEGS'ten 'Kanun Hükmü' belgeseline suç duyurusu!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 19:40:00 -
Cihat Yaycı Paşa yönetimindeki TURKDEGS'ten 'Kanun Hükmü' belgeseline suç duyurusu!

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği 60. Altın Portakal Film Festivali’nde gösterimi yapılması planlanan "Kanun Hükmü" adlı belgesele bir tepki de Cihat Yaycı Paşa'dan geldi.

FETÖ propagandasının yapılması sebebiyle Kültür Bakanlığı ile Gençlik Bakanlığı'nın desteğini çektiği Antalya Film Festivali'nde gösterilmek istenen "Kanun Hükmü" adlı belgesel, son dönemde FETÖ konusunda uyarılarda bulunan Cihat Yaycı Paşa'nın da tepkisini çekti.

Cihat Yaycı Paşa yönetimindeki Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği (TURKDEGS), "Kanun Hükmü" adlı belgesele suç duyurusunda bulundu.

TURKDEGS'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Antalya Altın Portakal Film Festivalinde ısrarla gösterilmek istenen FETÖ propagandasının yapıldığı “Kanun Hükmü” isimli sözde belgesel ve gösterimi ile ilgili kişiler hakkında, Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği (TURKDEGS) olarak Avukatımız Dr. Candaş Gürol vasıtasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.

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