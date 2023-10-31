  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler

Tüm dünya şaşkın! Türkiye çılgınlar gibi altın topluyor

Bunların hayatları meyhane! Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!

Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

Akaryakıta daha saatler önce indirim gelmişti! Bir tane daha geliyor

73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

İngiliz bakanın Filistin açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı!

Borsada parası olanlar dikkat! O hissenin fiyatında düzeltme yapılacak
Gündem Cihat Yaycı Paşa Başkan Erdoğan’a seslendi! Aman sayın Cumhurbaşkanım bunlara itibar etmeyin
Gündem

Cihat Yaycı Paşa Başkan Erdoğan’a seslendi! Aman sayın Cumhurbaşkanım bunlara itibar etmeyin

Yeniakit Publisher
2023-10-31 12:03:00 - 2023-10-31 12:13:35

Bir TV Kanalında konuşma yapan Cihat Yaycı paşa Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a çağrıda bulunarak; “Buradan bir kere daha Milli gemi üretimimizin artan bir hızla devam edilmesi , gemilerin bakım onarımlarının sorunsuz ve süratli yapılabilmesi, komuta- kontrol karışıklığı, geciktirici bürokrasi engellerinin kaldırılması isteniyorsa tersanelerin ve bakım onarım birimlerinin tekrar Deniz Kuvvetleri'ne bağlanmasının gerekliliğini ifade etmek istiyorum.” Dedi.

Cihat Yaycı Paşa özetle şöyle konuştu;

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı yapmış bu durumun birçok eksikliğini ve aksaklığını bizzat görüp, zamanında yazıp-çizmiş bir amiral ve şimdi de bir sivil olarak devletimizin ilgili kurumlarına söylüyorum.

Bu fonksiyonların dünyanın her tarafında olduğu gibi Deniz Kuvvetleri'ne bağlı olması gerekir diyorum.

İnşallah bu sesimiz duyulur ve Sayın Cumhurbaşkanı bu tersanelerin, bakım ve onarım ihtiyaçları göz önünde bulundurarak Türk Deniz Kuvvetleri'ne tekrar bağlanması talimatını verir.

Bazıları Sayın Cumhurbaşkanımıza diyecektir ki "hiçbir sorun yaşanmıyor", aman Sayın Cumhurbaşkanım, bunlara itibar etmeyin.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ben bu işin içinden geliyorum, her amirale samimi olarak sorarsanız da size “tersaneler eskiden olduğu gibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlanmalıdır, diğer gelişmiş devletlerde de uygulama böyledir” diyecektir.

Lütfen bizim söylediklerimize itibar ediniz. Gerekirse biz size görüş bildirelim.

Sayın Cumhurbaşkanının bu konuya hassasiyet göstereceğinden de eminiz.

Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!
Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!

Gündem

Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!

Cihat Yaycı şok eden Türkiye detayını açıkladı: Buradan Türk yetkilileri uyarıyorum: 'Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar' deyip uyardı!
Cihat Yaycı şok eden Türkiye detayını açıkladı: Buradan Türk yetkilileri uyarıyorum: 'Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar' deyip uyardı!

Aktüel

Cihat Yaycı şok eden Türkiye detayını açıkladı: Buradan Türk yetkilileri uyarıyorum: 'Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar' deyip uyardı!

İsrail Türkiye'nin 22 ilini gözüne kestirdi! Cihat Yaycı'dan dehşete düşüren uyarı
İsrail Türkiye'nin 22 ilini gözüne kestirdi! Cihat Yaycı'dan dehşete düşüren uyarı

Gündem

İsrail Türkiye'nin 22 ilini gözüne kestirdi! Cihat Yaycı'dan dehşete düşüren uyarı

Cihat Yaycı Paşa'dan iktidara Filistin çağrısı!
Cihat Yaycı Paşa'dan iktidara Filistin çağrısı!

Gündem

Cihat Yaycı Paşa'dan iktidara Filistin çağrısı!

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz bizim anavatanımız

3 tarafı denizlerle kaplı türkiyem .bence sahil kesimlerine füze savar ve kuzey Kore gibi Japonların 2 dünya savaında Almanların kullandığı u bot sınıf küçük denizaltılar yapmalıyız

Melih

Sakın ha inanmıyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23