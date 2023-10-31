Cihat Yaycı Paşa Başkan Erdoğan’a seslendi! Aman sayın Cumhurbaşkanım bunlara itibar etmeyin

Cihat Yaycı Paşa özetle şöyle konuştu;

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı yapmış bu durumun birçok eksikliğini ve aksaklığını bizzat görüp, zamanında yazıp-çizmiş bir amiral ve şimdi de bir sivil olarak devletimizin ilgili kurumlarına söylüyorum.

Bu fonksiyonların dünyanın her tarafında olduğu gibi Deniz Kuvvetleri'ne bağlı olması gerekir diyorum.

İnşallah bu sesimiz duyulur ve Sayın Cumhurbaşkanı bu tersanelerin, bakım ve onarım ihtiyaçları göz önünde bulundurarak Türk Deniz Kuvvetleri'ne tekrar bağlanması talimatını verir.

Bazıları Sayın Cumhurbaşkanımıza diyecektir ki "hiçbir sorun yaşanmıyor", aman Sayın Cumhurbaşkanım, bunlara itibar etmeyin.

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Ben bu işin içinden geliyorum, her amirale samimi olarak sorarsanız da size “tersaneler eskiden olduğu gibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlanmalıdır, diğer gelişmiş devletlerde de uygulama böyledir” diyecektir.

Lütfen bizim söylediklerimize itibar ediniz. Gerekirse biz size görüş bildirelim.

Sayın Cumhurbaşkanının bu konuya hassasiyet göstereceğinden de eminiz.