Cihat Kısa görevden alındı mı? Cihat Kısa nerede görev yapıyor?

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Cihad Kısa'nın bir ders esnasında anlattığı Hz. İsa ve Hz. Meryem'e dair psikolojik çözümleme infiale neden oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa'dan iğrenç iftira. İlahiyat Fakültesinde yönetici olan Kısa, Kur'an- Kerim'de iffet sembolü olarak anlatılan Hz Meryem hakkında ahlaksızca ifadeler kullandı. Kısa'nın görevden alınması talep ediliyor.

Cihat Kısa görevden alındı mı?

İhsan Şenocak, "İlahiyatta bir hoca Hz Meryem annemize fahişelik isnadında bulunuyor ve herkes susuyor. #CihatKısaGörevdenAlınsın diye tag açılmış. Almazlar. Ey YETKİLİLER! Bari bir oryantalist üniversitesi kurun da bunun gibi Kur’an'a sövenleri oraya doldurup ilahiyatları temizleyin!" dedi. Twitterda 'Meryem' başlığı ile olay kayıt gündem olurken, Cihat Kısa görevden alınsın tagı açıldı. Cübbeli Ahmet Hoca katıldığı TV programında sert tepki verirken, Dr. İhsan Şenocak da sosyal medyadan Meryem Annemize yapılan bu çirkin saldırıya ilişkin yetkilileri göreve çağırdı.

Meryem Annemize iftira atan sözde ilahiyatçı Cihat Kısa halen görevine devam etmekte.