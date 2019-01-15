Cihangir İslam'dan 'EYT' açıklaması: Bir an önce çözmeliyiz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için sunulan kanun teklifi TBMM’de görüşüldü.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda TBMM’ye sunduğu kanun teklifi reddedilirken Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nazır Cihangir İslam oylama öncesinde konuşma gerçekleştirdi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yaptığı açıklamada "Sayın EYT'liler, biz sizin arkanızda olacağız; hakkın, hukukun ve adaletin arkasında olacağız. Ben eminim ki AK PARTİ Grubundan da bu işe sıcak bakan insanlar vardır. Bu işi bir an önce çözmeliyiz." çağrısında bulundu.