Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme!
Katıldığı bir televizyon programında Türk halkına hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, dün gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Ne demişti?
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor'' demişti.
Ekonomi
Hem millete 'aptal' dedi hem milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan Habertürk'te skandal ifadeler