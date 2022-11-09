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Gündem Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme!
Gündem

Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme!

Katıldığı bir televizyon programında Türk halkına hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, dün gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 11:57:00 -

Bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Ne demişti?

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor'' demişti.

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4
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Yorumlar

bir

Şerefsiz, ahmak embesiller de söz sahibi oldu, Devletimiz güçlendikçe, çıldırıyor, yapay zeka da güçlendikçe, çıldırıyor batının lağım uşakları lağımcılar.

DİNİME MİLLİ değerlerimize saygılı olan ak partiyi destekliyorum.

İdam gelmeli, Devletini, Milletini aşşağılıyan batı uşakları lağımcılar embesillere
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