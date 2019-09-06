0553 313 94 23

Çiğli’ye Kuzey Makedonya’dan kardeş şehir geldi

Çiğli Belediyesi, toplumlar arası kültürel kaynaşmayı sağlamak ve işbirliği içerisinde projeler geliştirmek amacıyla Kuzey Makedonya’da bulunan Çaşka Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzaladı.

06 Eylül 2019 Cuma 11:08
Çiğli’ye Kuzey Makedonya’dan kardeş şehir geldi

Çiğli Belediyesi, toplumlar arası kültürel kaynaşmayı sağlamak ve işbirliği içerisinde projeler geliştirmek amacıyla Kuzey Makedonya’da bulunan Çaşka Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzaladı.


Çaşka Belediye Başkanı Goran Stoyanovski ve beraberindeki heyet, gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile makamında görüştü. Başkan Stoyanovski, Çiğli’de hayata geçirilen spor, sanat, eğitim ve kültürel alanlardaki hizmet ve projeler hakkında bilgi aldı. Görüşme sırasında toplumsal dayanışma, kültürel paylaşım, ekonomik kalkınma, kültürel ve sportif alanlarda işbirliği içerisinde düzenlenecek aktiviteler çerçevesinde oluşturulan ve uzun vadeli olması planlanan kardeş belediye protokolü imzalandı.



“Kuzey Makedonya ile ilişkileri önemsiyoruz”


Çiğli belediye Başkanı Utku Gümrükçü, imza töreninde Çiğli’de yaşayan Makedon kökenli yurttaş yoğunluğuna dikkat çekerek Kuzey Makedonya ile geliştirilecek ilişkileri önemsediklerini söyledi. Dostluk ilişkilerinin üst seviyeye çıkarılması gerekliliğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Bu işbirlikleri sayesinde gençlerin karşılıklı gidip gelmesi mümkün olacak ve ilişkileri pekiştirecek. Çaşka ile imzaladığımız kardeş belediye protokolü, kendi dönemimde imzaladığım ilk kardeşlik protokolü oldu. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.



“Çaşka sizin eviniz”


İmzalanan bu protokolün kendileri için ilk kardeş belediye anlaşması olduğuna dikkat çeken Çaşka Belediye Başkanı Stoyanovski, toplumsal ve kültürel işbirliğinin yanı sıra ticari anlamda yapılacak ortak yatırımların iki belediyenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Protokolün sürdürülebilir olmasının önemli olduğuna da değinen Başkan Stoyanovski, “Çiğlili kardeşlerimizi en kısa zamanda Kuzey Makedonya’ya bekliyoruz. Çaşka sizin eviniz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:08
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'nın Robot Fedor'u bu gece dünyaya dönüyor
    1. Rusya'nın Robot Fedor'u bu gece..
    2. Veliler “Okul Fobisi” karşısında neler..
    3. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    4. Kartepe Belediyesi MAKS projesi..
    5. (Özel) ‘Leyla ile Mecnun’ Devlet..
    6. A Milli Takım'ın yeni futbolcusu!
    7. Haşdi Şabi'den "hava kuvvetleri kurma..
    8. Avrupa borsaları
    9. Konyaaltı Belediyesi’nden okula sıcak..
    10. Beyşehirli milli sporcu Avrupa..
    11. Albaraka Türk’e En İyi Eğitim..
    12. Karısını öldürmeye giderken yakalanıp..
    13. Muğla'da hırsızlar sonunda bunu da yaptı
    14. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    15. Sosyal medyada aranıyorlar! İhbar..
    16. Milli boksörler yumruklarıyla dünyayı..
    17. Üç kuşağı başpehlivan aile
    18. BMC’den yeni araç sürprizi
    19. Telefon satıcısına batarya dayağı..
    20. HDP’ye tepkiler çığ gibi büyüyor
    21. KBÜ Rektör Polat’tan ziyaretler
    22. YDS'ye 73 bin 779 aday girecek
    23. El Cezire'nin Saraybosna'daki..
    24. YÖK'te üniversite öğrencilerine..
    25. Yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
    26. Çocuklarınıza doğru duruş pozisyonunu..
    27. Terasına yuva yapan kuş için tadilata..
    28. Türkiye 573. maçına çıkıyor
    29. Dumlusu köyünde KBRN izine rastlanmadı
    30. Eş-dost ataması devam ediyor! CHP'li..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!