Çiğli’ye Kuzey Makedonya’dan kardeş şehir geldi

Çiğli Belediyesi, toplumlar arası kültürel kaynaşmayı sağlamak ve işbirliği içerisinde projeler geliştirmek amacıyla Kuzey Makedonya’da bulunan Çaşka Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzaladı.

Çaşka Belediye Başkanı Goran Stoyanovski ve beraberindeki heyet, gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile makamında görüştü. Başkan Stoyanovski, Çiğli’de hayata geçirilen spor, sanat, eğitim ve kültürel alanlardaki hizmet ve projeler hakkında bilgi aldı. Görüşme sırasında toplumsal dayanışma, kültürel paylaşım, ekonomik kalkınma, kültürel ve sportif alanlarda işbirliği içerisinde düzenlenecek aktiviteler çerçevesinde oluşturulan ve uzun vadeli olması planlanan kardeş belediye protokolü imzalandı.

“Kuzey Makedonya ile ilişkileri önemsiyoruz”

Çiğli belediye Başkanı Utku Gümrükçü, imza töreninde Çiğli’de yaşayan Makedon kökenli yurttaş yoğunluğuna dikkat çekerek Kuzey Makedonya ile geliştirilecek ilişkileri önemsediklerini söyledi. Dostluk ilişkilerinin üst seviyeye çıkarılması gerekliliğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Bu işbirlikleri sayesinde gençlerin karşılıklı gidip gelmesi mümkün olacak ve ilişkileri pekiştirecek. Çaşka ile imzaladığımız kardeş belediye protokolü, kendi dönemimde imzaladığım ilk kardeşlik protokolü oldu. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

“Çaşka sizin eviniz”

İmzalanan bu protokolün kendileri için ilk kardeş belediye anlaşması olduğuna dikkat çeken Çaşka Belediye Başkanı Stoyanovski, toplumsal ve kültürel işbirliğinin yanı sıra ticari anlamda yapılacak ortak yatırımların iki belediyenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Protokolün sürdürülebilir olmasının önemli olduğuna da değinen Başkan Stoyanovski, “Çiğlili kardeşlerimizi en kısa zamanda Kuzey Makedonya’ya bekliyoruz. Çaşka sizin eviniz” diye konuştu.