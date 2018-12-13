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Çığlıklarına koştular! 10 metreden asfalta çakıldı

Antalya Kepez ilçesi Yeşilırmak caddesindeki alt geçitte 10 metre yükseklikten asfalta çakılan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, çevredeki vatandaşların 112 acil servisi aramasıyla hastaneye kaldırıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:44
Çığlıklarına koştular! 10 metreden asfalta çakıldı

Antalya’da yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçite düşen 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi genç kız yaralandı. Acı içinde yardım isteyen kızın imdadına önce çevredeki atandaşlar yetişti ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisi alarma geçiren olay saat 15.00 sıralarında Antalya Kepez ilçesi Yeşilırmak caddesindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kızın yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolda acı içerisinde kıvranan genç kıza ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.

Polis çevrede olayla ilgili araştırma başlatırken, isminin Z .T olduğu öğrenilen ortaokul öğrencisi genç kızın tedavisinin devam ettiği bildirildi

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:44
  1. Antalya
  2. Kepez
  3. Kaza
  4. 10 metreden asfalta çakıldı

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