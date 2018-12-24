Çığlıkları apartmanı inletti! İtfaiye güçlükle kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, G.K. (16) isimli kız çocuğu, evlerinin 4'üncü katındaki balkondan apartman boşluğuna düştü. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu düştüğü yerden kurtarılan kız, hastaneye götürüldü.

Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 4'üncü katında ailesiyle birlikte oturan G.K., cumartesi günü saat 03.30 sıralarında, balkona çıktı. Bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden kız, iş hanının 1'inci katında bulunan ara boşluğa düştü. Yaralanan kızın çığlıklarına uyanan ailesi ve çevredekiler, hemen sağlık ekibine haber verdi.

İtfaiye görevlileri kapıyı kırdı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. G.K.'nin düştüğü yerde bulunan dairenin boş ve kapısının da kilitli olması nedeniyle itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye görevlileri, dairenin çelik kapısını uzun uğraşlar sonucu güçlükle kırdı. Kapının kırılmasıyla kıza ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından G.K.'yi ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. G.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.