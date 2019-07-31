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Çiğli’de sinema şölenine büyük ilgi

İzmir’de Çiğli Belediyesi’nin, ilçede yaşayan vatandaşlara sıcak yaz aylarında kültürel aktivite alanları oluşturmak amacıyla düzenlediği "Yaz Sinema Şöleni" birbirinden güzel filmlerle devam ediyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
Çiğli’de sinema şölenine büyük ilgi

İzmir’de Çiğli Belediyesi’nin, ilçede yaşayan vatandaşlara sıcak yaz aylarında kültürel aktivite alanları oluşturmak amacıyla düzenlediği "Yaz Sinema Şöleni" birbirinden güzel filmlerle devam ediyor.


Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallemde Sinema Var" etkinliği kapsamında, ilk olarak Egekent Tören Alanı’nda kurulan sinevizyonda gösterime giren "Hedefim Sensin" isimli film, her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği geniş bir seyirci kitlesi tarafından beğeniyle izlendi.


Yaz sinema şöleninde ikinci film ise Maltepe Mahallesi pazar yerinde gösterildi. Saat 21.00’de başlayan "Şampiyon" isimli film ücretsiz olarak Maltepe sakinleri tarafından izlendi. Vatandaşların büyük ilgiyle takip ettiği yaz sinema günlerinde, sinema havasının tam olarak yaşanması amacıyla vatandaşa ücretsiz patlamış mısır dağıtıldı. Güzeltepe ve Kasaplar Meydanı’nda 3 Ağustos’a kadar devam edecek sinema şöleninde "Müslüm" filminin de izleneceği ifade edildi.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sinemaya gitme fırsatı bulamayan vatandaşların ayağına sinema getirdiklerini vurgulayarak, “Sinema konforunu açık havada sağlamak istiyoruz. Açık hava film gösterimleri ile hem nostaljik bir hava esiyor hem de sıcak yaz günlerinde eğlenceli dakikalar yaşanmış oluyor. Son dönem ilgi gören başta Müslüm filmi olmak üzere Şampiyon ve Hedefim Sensin filmlerini gösterime sunduk. Çiğli halkı da yoğun ilgi göstererek memnuniyetlerini dile getirdiler. Ailecek takip ettikleri güzel bir aktivite oldu" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
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