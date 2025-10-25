Çığır açan teknoloji: Karşınızda motorlu ayakkabı

Nike, giyilebilir teknolojiler alanında çığır açan bir yeniliğe imza atarak, dünyanın ilk motor destekli ayakkabı sistemi olan “Project Amplify”ı tanıttı. Şirket, bu yeni teknolojiyi profesyonel sporcular yerine, günlük koşucular ve daha az efor sarf ederek daha uzun mesafeler kat etmek isteyen kullanıcılar için geliştirdiğini belirtti.

NİKE, MOTORLU AYAKKABI SİSTEMİ İLE GELİYOR

Nike, Project Amplify sistemini “ikinci bir baldır kası” olarak tanımlıyor. Şirketin açıklamasına göre, sistem yürüyüş ve koşu sırasında baldır ve ayak bileği kaslarının doğal hareketini destekliyor. Bu destek, kullanıcıların daha hızlı ve daha kolay adım atmasını sağlıyor. Amplify, özellikle dakikada yaklaşık 150-160 metre hızla koşan kullanıcılar için optimize edildi.

Nike, bu sistemi geliştirme sürecinde robotik teknoloji şirketi Dephy ile ortaklık kurdu. Şirket, Project Amplify’ı 400’den fazla sporcu üzerinde test etti ve bu testlerde toplamda 2,4 milyon adım analiz edildi.

Sistem, Nike Sport Research Lab tarafından geliştirilen hareket algoritmalarıyla çalışıyor. Ayakkabının içine entegre edilen hafif bir motor, bir tahrik kayışı ve şarj edilebilir bir manşet pilinden oluşan bileşenlerden destek alıyor.

Project Amplify, karbon fiber tabanlı bir koşu ayakkabısına entegre şekilde tasarlandı. Kullanıcılar, ayakkabıyı ister robotik destek moduyla ister sadece klasik bir ayakkabı olarak kullanma imkanına sahip. Ancak, Nike Project Amplify’ın şu anda ticari olarak piyasaya sürülmeye hazır olmadığını belirtti. Şirket, sistemin önümüzdeki yıllarda satışa çıkacağını duyurdu.