Ciğerlerimiz yandı... 72 saatin ardından yürek burkan görüntü

Bekirfakılar köyü mevkiindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi. Bolu'daki ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına Düzce, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere çok sayıda destek sevk edildi.

Anız kaynaklı olduğu belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli 17 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. ve E.K. "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangın ise 72 saatlik çalışmayla dün kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı tahliye edilen bazı köy ve mahalle sakinleri de alevlerin kontrol altına alınmasıyla evlerine geri döndü. Dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü. Yangının etkili olduğu alanlar dron ile havadan görüntülendi.