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Biyografi Çiğdem Selışık Onat kimdir? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncusu Seferiye Hatun
Biyografi

Çiğdem Selışık Onat kimdir? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncusu Seferiye Hatun

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’de başlıyor. Seferiye Hatun rolünü Çiğdem Selışık Onat oynayacak. Sultan Alparslan’ın karısı ve Melikşah’ın annesi Seferiye Hatun, devletin baş hatunudur ve sarayda her şey ondan sorulur. Selçuklu soyuna çok düşkün olduğundan Karahanlıların kızı olan Melikşah’ın hanımı Terken Hatun’a karşı hep mesafeli durmakta. Peki Çiğdem Selışık Onat kimdir, Çiğdem Selışık Onat nerelidir? Çiğdem Selışık Onat kaç yaşında? İşte Çiğdem Selışık Onat hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:10:00 - 2020-09-24 17:10:38
Çiğdem Selışık Onat kimdir? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncusu Seferiye Hatun

Çiğdem Selışık Onat, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ın hanımı Seferiye Hatun rolünde oynayacak. Peki Çiğdem Selışık Onat kimdir? Çiğdem Selışık Onat Robert Kolej mezunudur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne devam eden Çiğdem Selışık Onat, 2015 yılında “Çırak” filminde gösterdiği performans nedeniyle 52. Uluslararası Antalya Film Festivali ve 27. Ankara Uluslararası Film Festivalinde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu. 

Çiğdem Selışık Onat kimdir?

Çiğdem Selışık Onat, 14 Mayıs 1939 yılında Ankara’da doğdu. Robert Koleji mezunu olan Çiğdem Selışık Onat, Kenter Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yönetmen olarak çalışan Çiğdem Selışık Onat, New York Üniversitesi Tisch School of Arts'da yüksek lisans oyunculuk dersleri verdi. Kardeş Çocukları dizisinde Rezzan rolü ile dizide yer aldı.

Çiğdem Selışık Onat’ın rol aldığı diziler ve filmler:

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