Çiğdem çiçeklerinden bahar müjdesi Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yörük Yaylası’nda çiğdem çiçekleri bu yıl erken açtı.

Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yörük Yaylası’nda çiğdem çiçekleri bu yıl erken açtı. Havanın soğuk olmasına aldırmayan piknikçiler, çiğdem çiçekleriyle sarıya boyanan Gölcük Yaylası’ndaki renk cümbüşünde hatıra fotoğrafı çektiler. Piknik yapmak için Gölcük yaylasına gelen emekli öğretmen Hasan Sarpaşan, Türkiye’deki iç sularda yapılan amatör olta balıkçılığının Mart ayının 15’inde sona ereceğini, sezonu kapatmak üzere oltalarını son kez göle attıklarını belirtti. Sarpaşan, “Bugün havanın soğuk olmasına aldırmadan Gölcük yaylasında piknik yaptık, çiğdem çiçekleriyle bezenmiş manzara karşısında adeta büyülendik. Erken açan çiğdemlerin arasında hatıra fotoğrafı çektik” dedi.

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