Çiğ yumurta akı enfeksiyon yapıyor

Bir yumurtanın sarısında yaklaşık dört gram protein var. Yumurtanın beyazı, pek de boş bir besin değildir. Sarısının altıda biri kadar enerji değerine sahiptir. Düşük kaloriye sahiptir. Yüz gram yumurta sarısında on altı gram protein varsa, aynı miktardaki beyazında da on gram protein vardır. Ancak yumurtanın sarısı ile beyazı arasındaki çekişme, kolesterol açısından böyle değildir. Yumurtanın sarısında kolesterol yoğun bir şekilde bulunurken, beyazında hiç kolesterol yoktur. Yumurtanın beyazında, sarısına oranla daha fazla potasyum bulunmaktadır.

En zengin kolesterol kaynaklarından biri olan yumurtanın yenmesi; kan kolesterol değerleri üzerinde, doymuş yağların; etin içindeki görünmeyen yağlar, etin civarındaki yağlar, et suları, tereyağı ve benzeri yağların yenmesine oranla çok daha hafif bir etkiye sahiptir. Ancak, burada bireylerin duyarlılıkları da rol oynamaktadır. Günde bir tek yumurta (iki yüz elli miligram kolesterol) yenmesi, insanların yüzde sekseninde kan kolesterol düzeyini pek etkilemezken, geriye kalan yüzde yirmisinde önemli bir etki ortaya çıkabilmektedir. Bu etkinin kimlerde ortaya çıkıp, kimlerde çıkmayacağının önceden bilinmesini sağlayacak kolay bir yöntem yoktur. Ancak, satın alınacak yumurtanın taze olmasına dikkat edilmesi, bunun için de yumurta satışı fazla olan yerlerden alış veriş yapılması gereklidir.

Yumurta evlerde de uzun süre saklanmayıp, hemen tüketme yoluna gidilmelidir. Bir de çiğ içilen yumurta, barsaklarda bakteri ve parazit enfeksiyonları yapabilmektedir.

Yumurtanın beyazı asla çiğ olarak tüketilmemelidir. Çünkü, çiğ yumurta, B vitaminlerinden Biotin’in vücut tarafından kullanılmasına engel olduğundan metabolizmanın yararına değildir. Sanırız burada şunu da ifade etmek gerekiyor:

Çocuklarınıza yumurtayı asla çiğ olarak içirmeyin. Bunun çocuk üzerinde çok kötü etkileri olabilir. Aynı zamanda, pişmiş yumurtanın sindirimi, çiğ yumurtanın sindiriminden çok daha kolay ve metabolizma için çok daha uygundur. Yumurtanın akı kesinlikle pişirilmelidir. Yine de bu yazdıklarımız yumurtayı rafadan sevenleri korkutmasın.