Çiğ ve kavrulmuş fındığın faydaları! Aç karnına fındık yerseniz...

Fındık

Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir.

Aç karnına fındık yemenin faydaları

Sabahları aç karnına 5 er adet ceviz fındık ve badem tüketmek, hem kalp sağlığımızı koruyacak, hem enerjimizi artıracak, hem de akıl sağlığımızı koruyacak.

Fındık zayıflatır mı?

Fındığın kalorisi yüksek olmasına rağmen, içeriğinde besin maddeleri ve sağlıklı yağlar bulunur. Fındık besin açısından oldukça zengindir ve yüksek miktarda protein, yağ, vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Güçlü bir antioksidan olan fındık, özellikle kilo vermek isteyenler için ideal bir protein kaynağıdır.

Fındığın zayıflamaya etkisi: Özellikle çiğ fındık vücuttaki yağların hızlıca yakılmasına yardım eder. Zayıflamaya dolaylı yollardan etki sağlar. Fındık tok tutma etkisi sayesinde, kişinin daha sağlıklı şekilde beslenmesini sağlayabilir.

Sizler için yeniakit.com.tr olarak çiğ ve kavrulmuş fındığın faydalarını araştırdık. İşte seçtiğimiz öneriler…

Çiğ fındık tüketimi hem tok tutma yönünden hem de sağlığa faydaları yönünden uzmanlar tarafından şiddetle öneriliyor. Kavrulmamış fındıklar, kavrulmuş fındıklara oranla iki kat fazla antioksidan içeriyor.

Günde ne kadar fındık Yemeli?

Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi fındığın da aşırı tüketimi çeşitli sıkıntılara yol açabilir ve kilo almanıza neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar her gün bir avuç fındık yemenin ideal olduğunu belirtiyor. Her gün bir avuç fındık yemek, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

Kavrulmuş fındık kilo aldırır mı?

Kuruyemişler arasında enerji deposu olarak önemli bir yer tutan ve her diyette yerini alan fındığın kilo artışına sebep olmadığı, aksine anti-obezite etkisi gösterdiği ortaya çıktı.

Çiğ fındıkla gelen 10 fayda

1. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Fındık yağı E vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen E vitamini kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önleyerek anemi riskini azaltır. Doğru kan dolaşımı, ateş, soğuk algınlığı ve diğer hastalıkların oluşma riskini azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

2. Tokluk Hissi Verir

İçerisinde bol miktarda bulundurduğu lif, protein ve yüksek yağ tokluk hissiyatı verir. Özellikle diyetisyenler listelerini hazırlamadan önce ara öğünlerde bir porsiyon ( 6-7 adet ) fındık önerirler. Aşırı yemeyi önlerken yüksek kalori alımına karşı vücudu korur. Ancak dikkat edilmelidir, gereğinden fazla fındık tüketimi, tam tersi etki yaparak kilo artışına yol açar.

3. Sinirleri Sağlamlaştırır

Fındık, B6 vitamini açısından da zengin bir besindir. B6 vitamini; elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini artıran ve sinir sisteminin düzgün şekilde çalışmasını sağlayan, sinirin kılıfı olan miyelinin yaratılması için gerekli bir vitamindir. Ayrıca sinir sistemimizin sağlıklı bir şekilde işlev gösterebilmesi için serotonin, melatonin ve epinefrin gibi hormonların salgılanması B6 vitamininin desteği ile gerçekleşir.

4. Beyin Sağlığını Korur

Fındık içerisinde proantosiyanidinler, kuersetin ve kaempferol gibi fitokimyasal maddeler bulunur. Bu proantosiyanidinler ‘flavonoidler’ olarak adlandırılan bir gruba aittir. Flavonoidler beyin sağlığını destekler. Ayrıca triptofan ve izolösin amino asitlerinden zengin olduğundan zihinsel ve psikolojik olarak kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.

5. Diyabet Riskini Azaltır

Diyabet hastaları günlük diyetlerine fındık eklediklerinde glukoz intoleransında iyileştirme görülmüştür. Fındık lifli bir besindir. Lif sadece sindirimi değil, aynı zamanda kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini ortadan kaldırır.

6. Kolestrolü Düşürür

Fındık içerisinde kalp sağlığına faydalı yağlar bulunur. Örneğin Oleik asit sayesinde kötü kolesterol (LDL) seviyesinin düşürülmesine yardımcı olurken, vücutta iyi kolesterolün (HDL) seviyesinin yükseltmesine fayda sağlar. Düzenli fındık tüketimi kolestrolü yüzde 27 oranında düşürüyor. Bilimsel çalışmalar, düzenli olarak fındık tüketen kişilerin kalp krizinden dolayı ölüm riskini oldukça azalttığını gösteriyor.

7. Kansere Karşı Korur

Fındık güçlü bir antioksidandır. Sadece vücuttaki hücreleri yenilemez, DNA'sı bozuk ve tümörlü hücreleri azaltarak kanser riskini azaltır. Fındıkta bulunan bir bileşik olan beta-sitosterol meme ve prostat kanseri riskinide azaltmaktadır.

8. Kabızlığı Önler

Fındık iyi bir lif kaynağıdır. Sindirim daha iyi çalışabilmesi için lif kaynaklarına ihtiyaç vardır. Alınan lif kaynakları sayesinde mide içerisinde öğütme daha kolay bir şekilde gerçekleşir. Sindirim sisteminin daha iyi çalışması neticesinde ishal ve kabızlık gibi sorunlardan kurtulmak mümkündür. Sindirim sistemin doğru şekilde çalışması kanser gibi riskleri azaltır.

9. Kasları Güçlendirir

Fındık bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum, vücuda giren ve çıkan kalsiyum miktarının düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Doğru miktarda kalsiyum kas kasılmalarını oluşturur ve kasların ihtiyaç duyulmadığında dinlenmelerine izin verir. Magnezyum, bu sayede kas gerginliğini azaltır ve kas yorgunluğunu, spazmı, kramp ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Yüksek magnezyum seviyeleri aynı zamanda kas gücünü artırmaya yardımcı olur.

Magnezyum aynı zamanda kalp kaslarına da iyi gelir. Kalp ritminin bozulmasını engeller.

100 gr fındıkta 229 mg magnezyum bulunur.

10. Yaşlanmayı Engeller

Fındıkta bulunan antioksidanlar, cildinize zarar verebilecek serbest radikallerle mücadele ederek, cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

UVA/ UVB ışınlarının neden olduğu deri kanserinden cildi koruyor. Antioksidanlarla birlikte flavanoidler cilt hücrelerinin rejenerasyonunu uyarır. E vitamininin de desteğiyle ölü hücreleri ortadan kaldırarak daha sağlıklı ve daha genç görünümlü bir cilt sağlar.

Her gün fındık yemek: Her gün düzenli tüketilen fındık, kan dolaşımını düzenleyerek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İçerdiği doğal yağ özleri sayesinde kalp ve damar hastalıklarının önüne geçmenizi sağlar. Fındık protein deposu olarak sağlıklı gelişim için özellikle çocuklara hergün çerez olarak verilmesi önerilir.

Çiğ ve kavrulmuş fındığın faydaları say say bitmez...

Kavrulmuş fındığın Faydaları

Kemik sağlığına iyi gelir. İçerisinde fazla miktarda magnezyum bulunduğundan kemik sağlığına iyi gelir.

Kas ağrıları ve kramplara iyi gelir.

Kansere karşı korur.

Bağışıklığı kuvvetlendirir.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Sinir sistemine iyi gelir.

Diyabet riskini azaltır.

Beyin sağlığını korur.

Fındık Kalori ve Besin Değerleri

Genel olarak fındık besin değerleri E, K ve C vitaminleri ve folik asit, demir, çinko, bakır gibi mineralleri içerir. Doymamış yağ asitleri içeren fındık zengin bir lif ve protein kaynağı olduğu için tüketiminde ölçüye dikkat edilir.

Hem zayıflama diyetlerde hem de diyabet diyetlerinde yer verilen fındığın boyutlarına göre içerdiği kalori değerleri, 1 adet (2 g) fındık için 13 kcal ve 1 avuç için (24 g) fındık 151 kcal içerir. Hem kavrulmuş hem çiğ fındığın faydaları besin değeri açısından hayli yüksektir, günlük ihtiyaçların hemen hemen hepsini veya yarısını karşılayabilir.

100 g fındıkta 628 kalori bulunur. İçerdiği diğer besin değerleri ise şöyledir:

61 g yağ

17 g karbonhidrat

15 g protein

114 mg kalsiyum

4.7 mg demir

163 mg magnezyum

290 mg fosfor

680 mg potasyum

2.5 mg çinko

1.7 mg bakır

6.2 mg manganez

2.4 mcg selenyum