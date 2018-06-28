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Çiğ sütü artık sertifikası olan toplayacak

Mesleki Yeterlilik Kurumu, çeşitli meslek gruplarına mesleki belge kazandırmaya devam ediyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:13
Çiğ sütü artık sertifikası olan toplayacak

Geçtiğimiz aylarda emlakçılara ve ikinci el oto satışı yapanlara mesleki yeterlilik belgesi kazandıran MYK, bu defa çiğ süt toplayıcılarına mesleki yeterlilik belgesi verecek. Türkiye’deki tüm çiğ süt toplayıcı ve depolama elamanları, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ve MYK tarafından, ulusal mesleki ve yeterlilik standartlarını tamamladıktan sonra sertifikalandırılacak. İmzalanan protokolle, MYK tarafından belirlenen standartlara uyulması takdirde çiğ süt toplayıcılarına, resmiyet getirilecek. Toplama elemanlarına, Türkiye genelinde mevzuata uygun üretilen sütleri toplama, süt merkezlerinde işleme ve nakil gibi ticari kolaylıklar sağlanacak. Sertifikalı toplayıcılar, vatandaşın menfaatini koruyarak belirlenen fiyatlar dışında başka rakamlar sunmamış olacak.

KDV YÜZDE 1 OLSUN

Verilen sertifikalarla birlikte, süt toplama işinin artık işin ehli kişiler tarafından yapılacağını ifade eden MYK Başkanı Âdem Ceylan “Türkiye’de üretilen çiğ sütün yüzde 50’si kayıt altına alınabilirken, geri kalanı kayıtsız olarak satışı yapılıyor. Bu durum, hem ülkemize mali zarar veriyor hem de sektör içerisinde rekabet ortamını ortadan kaldırıyor” diye konuştu. Yöneticiler, süte olan talebinin artmasının ancak 3 ila 5 yıllık süreçte bu ürünlerdeki KDV oranlarının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülerek mümkün olacağının altını çiziyor.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:13
  1. çiğ süt
  2. süt

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