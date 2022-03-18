Çiğ sütte litre başına destek 1 liraya yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

Destek artışında üretim maliyetleri hesaplandı

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin şu bilgi verildi:

Destek üçer aylık dönemlerde tekrar değerlendirilecek

"Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun."