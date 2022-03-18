  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çiğ sütte litre başına destek 1 liraya yükseltildi
Ekonomi

Çiğ sütte litre başına destek 1 liraya yükseltildi

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'ndan çiftçilere müjde geldi. Çiğ sütte litre başına desteğin 20 kuruştan 1 liraya yükseltildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 14:02:00 -
Çiğ sütte litre başına destek 1 liraya yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

Destek artışında üretim maliyetleri hesaplandı

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin şu bilgi verildi:

Destek üçer aylık dönemlerde tekrar değerlendirilecek

"Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay