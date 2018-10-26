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Çiğ süt destekleme ödemeleri ne zaman?

Tarım Bakanlığının çiftçiye desteği sürüyor. İlk altı ay içinde çiftçiye toplam 463 milyon liralık çiğ süt desteği verilmesi bekleniyor. Çiğ süt destek ödemelerine ilişkin bilgileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı. Peki çiğ süt destekleme ödemeleri ne zaman verilecek? Çiğ süt destekleme parası nereden ve nasıl alınacak?

26 Ekim 2018 Cuma 07:47
Çiğ süt destekleme ödemeleri ne zaman?

Tarım Bakanlığının çiftçiye desteği sürüyor. İlk altı ay içinde çiftçiye toplam 463 milyon liralık çiğ süt desteği verilmesi bekleniyor. Çiğ süt destek ödemelerine ilişkin bilgileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı. Peki çiğ süt destekleme ödemeleri ne zaman verilecek? Çiğ süt destekleme parası nereden ve nasıl alınacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticiye, 194 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını vurgulayarak, söz konusu ödemelerin saat 18.00'den itibaren başlayacağını bildirdi. Pakdemirli, çiğ süt destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticiye 194 milyon liralık ödeme yapacaklarını belirten Pakdemirli, "Söz konusu ödemeler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre saat 18.00'den itibaren başlayacak." bilgisini paylaştı. Pakdemirli, 2018'in ilk 3 aylık dönemi için ise üreticilere, 269 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi yapıldığını anımsatarak, "Böylece ilk 6 ay için üreticilerimize toplam 463 milyon liralık çiğ süt desteği ödemiş olacağız. Söz konusu destek ödemesinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 07:47
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  3. Çiğ süt destekleme ödemeleri ne zaman?

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