Çiğ süt destek ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Çiğ süt üreticilerine yönelik destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Konu hakkında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıklamalarda bulundu.
Çiğ süt üreticileri destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. 1 Mart 2022'de çiğ süt destek ücreti 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi. Vatandaşlar ödemelerin bu hafta yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Çiğ süt destek ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz" dedi.