Çiğ süt üreticileri destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. 1 Mart 2022'de çiğ süt destek ücreti 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi. Vatandaşlar ödemelerin bu hafta yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Çiğ süt destek ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz" dedi.