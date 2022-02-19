Çiğ soğan yemenin faydaları nelerdir?

Soğanın içerdiği besinler ve vitaminler

Güçlü bir antioksidan olan soğan birçok vitamin ve mineral içerir. Bir bardak doğranmış soğanda; 64 kalori, 15 gr. karbonhidrat, 3 gram lif, 2 gr. protein, 7 gr. şeker bulunur. Ayrıca C vitamini, A vitamini, B6, B9 vitaminleri, sodyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum, kükürt minarelleri ve antioksidan kaynakları kuersetin ile fisetin içerir. Soğanda yağ ve kolesterol yoktur.

Çiğ soğanın faydaları nelerdir?

- Kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürür.

- İltihap ve enfeksiyonlara karşı doğal bir antibiyotik etkisi gösterir.

- Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma olasılığını minimuma indirir.

- Yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlar.

- Tüm kanser çeşitlerine karşı mücadele etmek için kullanılır.

- Antioksidan bakımından zengindir, bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Bağırsakta yaşayan yararlı bakterilerin korunmasını sağlar.

- Sindirilemeyen bazı besinlerin parçalanmasına yardımcı olur.

- Yüksek kan şekerini düzenler.

- Vücutta enfeksiyon oluşma riskini azaltır.

- Cilde sürüldüğünde ilgili bölgedeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

- Bağırsakların hareketlerini hızlandırır ve vücutta müshil etkisi görülmesini sağlar.

Soğan nasıl tüketilir?

Çiğ soğan nasıl yenmeli?

Çiğ soğan hiç bekletilmeden anında tüketilmelidir. Aksi takdirde zararlı bakteri üretimine yol açabilir. Ayrıca soğanların dış katmanlarında flavonoidler daha zengin olduğundan katmanları çok fazla soyulmadan zarlarından arındırılarak etli kısımlarını sağlam bırakıp yenilmelidir. Eğer elinizde kalan çiğ soğanı değerlendirmek istiyorsanız evinizin bir bölümüne koyarak hava temizleyici-mikrop öldürücü olarak kullanabilirsiniz.

Ertesi günü mutlaka çöpe atmalısınız. Soğanın çiğ ve pişmiş hali arasında besin değeri açısından pek bir fark olmadığından mide rahatsızlıkları olanlar bu değerli besini pişmiş olarak da tüketebilirler.

Odaya soğan kesip koymak ne ise yarar?

Grip, soğuk algınlığı vb. rahatsızlıklarınızda soğanı dörde bölüp yatak odanıza koyun. Soğan odanızda mikropları absorbe etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca soğanın doğal kokusu solunumunuzu rahatlatabilir. Dünya sağlık örgütü soğanın solunum yollarına yardımcı etkisini kabul etti.

Ayak ağrısına soğan iyi gelir mi? Ayak altına soğan koymak neye iyi gelir?

Ayak altına soğan dilimi ağrıyı kesiyor



Ayak sinir uçlarında 7 bin tane sinir ucu bulunuyor. Soğan dilimleri romatizmal ağrıların olduğu yere ya da ayağın içine yerleştirilip bir streç veya çorapla sarıldığında ağrılara iyi geliyor.

Hamilelikte soğan yemek

Soğan bolca C vitamini içeren bir yiyecektir. Bu hayati besin antioksidan özellikleri ile annenin bağışıklığını güçlendirir ve bebeğin gelişimini kontrol altına alır. Sofranızda soğana yer açmak yüksek tansiyona bağlı preeklampsi, gestasyonel hipertansiyon ve erken doğum gibi hamilelik komplikasyonlarını önler.