Çiğ köfte tarifi nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Çiğ köftenin bilinmeyen faydalarını sizlerle paylaşıyoruz.

Çiğ Köftenin faydaları

Kötü kolesterolü düşürür.

Antioksidan özelliği gösterir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsak, prostat ve rahim kanseri riskini azaltır.

Kalp-damar sağlığını olumlu yönde etkiler.

Çocukların beyin gelişiminde etkilidir.

Şeker hastalarına iyi gelir.

Çok fazla tüketildiğinde;

Göz retina tabakası hasarından yağ birikimine, doyma mekanizmasında bozukluktan obeziteye, büyüme hormonu baskılanmasından pankreas hasarına, insülinde artıştan diyabete hatta böbrek ve karaciğerde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Hamilelerde de bebeğe zarar verebilecek tahribatlara neden olabiliyor.

Çiğ köfte tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

2,5 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet limon suyu

Yapılışı

Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekleyin. Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkın. Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekin. Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayın. Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verin. Bol yeşillikle servis edin. Afiyet olsun.