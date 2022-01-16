Çiğ köfte tarifi - Evde çiğ köfte nasıl yapılır? Kolay tarif

Çiğ köfte tarifi - Evde çiğ köfte nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım kilo ince bulgur

4 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı domates salçası

3 tatlı kaşığı tuz

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı toz biber

1 Demet Maydanoz

Yarım yemek kaşığı acı isot

2 tatlı kaşığı pul biber

Etli çiğ köfte nasıl yapılır?

Çiğ köfte tarifi için ilk olarak çiğ köfte tepsinizi hazırlayın. Tepsinin içerisine bulguru ve salçayı ilave ettikten sonra güzelce yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir kıvam elde edinceye kadar yoğurma işlemini sürdürünüz. Yoğururken azar azar su ekleyiniz. Bulgurun içerisine çok fazla su koymamaya dikkat edin. Eğer bulgurun içerisinde çok fazla su olursa şişmesine neden olur ve istediğiniz lezzeti vermeyecektir. Bulgurlarınız salça rengine döndükten sonra tuz, pul biber, maydanoz, sıvı yağ, isot ve biber salçasını da tepsinin içerisine ilave ederek yoğurmayı sürdürün. Eğer bulgur kurursa az miktarda su ilave ederek yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Bulgurlarınız iyice yumuşadıktan sonra ince doğranmış soğanları ve maydanozu ekleyin. Soğanlar kaybolana kadar yoğurun. Soğanları robottan geçirmeyin. Acı bir tat vermesine neden olabilir. Soğanlarınızı ince ulu bir bıçakla tahta üzerinde doğrayın. Soğanların suyu el ile kestiğinizde çok fazla çıkmayacaktır. Böylece acı bir tat oluşmasını engellemiş olacaksınız. Soğanlar gözden tam olarak kayboluncaya kadar yoğurmaya devam edin. Bu aşamanın ardından çiğ köfteniz hazır hale gelecektir. Avuç içinizle çiğ köfteleri küçük parçalar haline getirdikten sonra yanında soğuk ayran veya şalgam suyu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

Etli çiğ köfte püf noktaları

İyi bir çiğ köfte için önce etini bırakıyoruz. Etten sonra soğanını bırakıyoruz soğandan sonra sarımsak salça, dediğimiz şekilde iyice karıştırdıktan sonra esmer bulguru ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra isotunu, zeytinyağını, nar ekşisini hafitten bir suyla yoğuruyoruz. Köfteyi yaklaşık 20-25 dakika aralıksız yoğuruyoruz, daha sonar köftenin içine 21 çeşit baharat karıştırıyoruz.

Çiğ köfte besin değerleri

Porsiyon (Orta)

Karbonhidrat (g) 59.19

Protein (g) 20.35

Yağ (g) 3.70

Lif (g) 9.99

Kolesterol (mg) 39.00

Sodyum (mg) 120.39

Potasyum (mg) 581.86

Kalsiyum (mg) 51.22

Vitamin A (ui) 46.76

Vitamin C (mg) 74.35